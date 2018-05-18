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Общество

Проект гибридной почты предлагают расширить на весь Кыргызстан

Уполномочить Государственное предприятие «Кыргызпочтасы» предоставлять услуги гибридной почты предлагает Министерство юстиции. Проект постановления вынесли на общественное обсуждение.

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Как отмечается, цель — оптимизировать процесс предоставления товарных и коммунальных счетов. Кыргызстанцы будут получать единый счет за электрическую и тепловую энергию, питьевую воду, природный газ, услуги связи (телефон, Интернет, телевидение), вывоз твердых бытовых отходов, водоотведение (канализация) и техническое обслуживание внутридомовых сетей и инженерного оборудования, в том числе лифтов.

Напомним, гибридная почта в пилотном режиме работает с 1 декабря. Для проекта выбрали 5-й микрорайон Бишкека с пятью тысячами абонентов.
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