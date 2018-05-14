Нарушители парковки. Куда горожанам жаловаться на них

Практически каждый день в редакцию поступают жалобы читателей на неправильно припаркованные автомобили. Нарушители бросают машины у обочин, загораживают проезд, паркуются на остановках, пешеходных переходах и тротуарах. Способов бороться с такими водителями не так много. Один из них — вызывать эвакуатор.

С основными вопросами читателей журналист ИА «24.kg» обратился к заместителю командира батальона ГУОБДД МВД КР по Бишкеку Жээнбеку Большевикову. И в числе самых важных причин беспредела на дорогах он отметил низкий уровень водительской дисциплины.

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Водители, зная, что создают помехи движению, в том числе общественному транспорту, оставляют свои автомобили где вздумается.

«С 15 января 2018 года начали практиковать эвакуацию транспортного средства за нарушение правил остановки и стоянки, если водитель отсутствует. Если водитель находится в машине, с ним проводят беседу, составляют административный протокол о нарушении правил дорожного движения, налагают административный штраф, после его оплаты водитель убирает свое транспортное средство», — объяснил он.

Эвакуируют только машины злостных нарушителей

Очень часто читатели жалуются на машины, припаркованные на остановке.

— Должен ли быть знак, предупреждающий об эвакуации?

— Эвакуация транспортного средства происходит согласно статье 235 Административного кодекса, статьи 568 пункт 1 и в рамках постановления правительства от 4 апреля 2017 года.

Знак о принудительной эвакуации дополнительно устанавливается для удобства и информирования водителей. В статье 235 четко написано, что, если водитель припарковал машину и создает помеху другим участникам, машина может быть эвакуирована.

— Сколько эвакуаторов работает в городе?

— В Бишкеке 6 эвакуаторов. Тендер выиграла фирма «Портал групп».

— Достаточно такого количества? Сколько необходимо подобной техники?

— Конечно, 6 эвакуаторов — это мало. Мы стараемся эвакуировать только за грубые нарушения. В городе официально зарегистрировано около полумиллиона машин, а еще около 40 тысяч автомобилей из Чуйской области ежедневно заезжают и выезжают из города. Придется 100 тысяч машин в день эвакуировать? Это физически невозможно. Наши же эвакуаторы начнут создавать пробки и проблемы, если их станет очень много.

Наша первая цель сегодня — это профилактика. Если у кого-то машину эвакуировали, то он рассказывает об этом своим родным, знакомым. А когда эвакуатор работает на улице, то этот процесс видят как минимум человек 50. Они тоже расскажут, что машины нарушителей эвакуируют. И тогда водители будут задумываться и не парковать машины в неположенных местах.

Звонить разрешается

— Водитель заблокировал проезд или выезд из частного дома. Владелец дома может обратиться к вам с просьбой убрать авто?

— Да, может. И мы можем эвакуировать. Но бывает, что потом владельцы автомобиля идут и пишут заявление на нашего инспектора, что знака не было, а его машину эвакуировали. И наш инспектор потом окажется виноватым. Заявителю следует дождаться инспектора и написать, если необходимо, заявление или объяснительную. Тогда у инспектора будут все основания для принятия решения об эвакуации, если автомобиль создает помеху. И в дальнейшем это послужит доказательством в случае разбирательств.

— Для эвакуаторов разработаны какие-то специальные маршруты, определены улицы, где они должны ездить, или они реагируют лишь на жалобы горожан?

— Определенных маршрутов нет. От граждан поступает очень много жалоб. И мы стараемся направлять эвакуаторы в самые «наболевшие точки». Это большие торговые центры, рыночные комплексы, центральные улицы, где в основном установлены знаки, в частности, это Абдрахманова и Байтика Баатыра, проспект Чуй, проспекты Манаса, Айтматова, Жибек Жолу.

— Получается, что любой гражданин может обратиться к вам с жалобой на незаконно припаркованный автомобиль?

— Конечно, в последнее время стало много обращений, в день принимаем до 100 звонков. Стараемся реагировать, но не всегда получается. У нас на полтора миллиона граждан всего 220 инспекторов ГУОБДД МВД КР. На дежурстве одновременно находится около 70 сотрудников.

— Увеличивать количество эвакуаторов и сотрудников не планируется?

— Вопросом расширения штата занимается наше руководство. А насчет увеличения эвакуации мы должны смотреть на возможности наших граждан. Например, в России эвакуация обходится нарушителю в 7 тысяч рублей, а у нас вместе со штрафами — в 2 тысячи 350 сомов. Размер был установлен антимонопольным комитетом. Но, повторюсь, наша цель не карательная, а профилактическая.

— А где водителю искать эвакуированный автомобиль?

— На штрафстоянке «Ак-Жолтой». Для удобства граждан, чтобы не искать, было принято решение все эвакуированные машины привозить туда. Первые три часа машина находится там бесплатно. За каждый последующий час взимается 6 сомов.