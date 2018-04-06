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Общество

Авария на ТЭЦ. Энергетики до конца следствия останутся в СИЗО ГКНБ

Вчера избрали меру пресечения генеральному директору ОАО «Электрические станции» Узаку Кыдырбаеву и исполнительному директору группы по управлению модернизацией ТЭЦ Бишкека Темирлану Бримкулову.

Как сообщили ИА «24.kg» в ГКНБ, до конца следствия энергетики пробудут в СИЗО госкомитета. Меру пресечения определил Первомайский суд Бишкека.

Возбуждено уголовное дело в отношении отдельных служащих ТЭЦ, ОАО «Электрические станции» и «Национальная энергетическая холдинговая компания» по статье 221 УК КР. Его выделили в отдельное производство из уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой 30 января по факту аварии на столичной ТЭЦ.
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