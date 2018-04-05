15:27
USD 68.44
EUR 84.12
RUB 1.18
Общество

Раим-миллионер ответил Алмазбеку Атамбаеву: В ГТС меня назначил мой друг Икрам

Бывший первый заместитель главы Государственной таможенной службы Кыргызстана Райымбек Матраимов, которого многие называют Раим-миллионер, ответил на обвинения экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом он рассказал журналистам.

Райымбек Матраимов недоумевает, почему экс-глава государства выступил с критикой в его адрес. Он утверждает, что у него прежде не было разногласий с Алмазбеком Атамбаевым.

В 2015 году благодаря Алмазбеку Атамбаеву и моему другу Икрамжану Илмиянову я был назначен первым заместителем руководителя ГТС. Я всегда пытался быть полезным для СДПК. Я до сих пор считаю, что мы в одной партии.

Райымбек Матраимов
Райымбек Матраимов отметил, что при нем таможенные поступления всегда были выше нормы.

«За 10 месяцев 2017 года таможенные поступления в бюджет составили 27 миллиардов 700 миллионов сомов. Это на 295 миллионов выше поставленного правительством плана», — сообщил он.

Напомним, 31 марта на пресс-конференции после съезда СДПК Алмазбек Атамбаев заявил, что это по его указанию премьер-министр Сапар Исаков уволил Раима-миллионера.
Ссылка:
просмотров: 3706
Версия для печати
Материалы по теме
С увольнением «Раима-миллионера» ничего не закончилось, все только начинается
Омурбек Бабанов требует привлечь к ответственности Раима-миллионера
Популярные новости
Транспортный коллапс. В&nbsp;мэрии Бишкека заявляют о&nbsp;провокации Транспортный коллапс. В мэрии Бишкека заявляют о провокации
Транспортное лобби. Список тех, в&nbsp;чьих руках маршруточный бизнес Бишкека Транспортное лобби. Список тех, в чьих руках маршруточный бизнес Бишкека
Как кыргызская семья воспитывает детей по-японски в&nbsp;самом дорогом городе мира Как кыргызская семья воспитывает детей по-японски в самом дорогом городе мира
Митинг в&nbsp;Бишкеке. Горожане требуют отставки мэра Албека Ибраимова Митинг в Бишкеке. Горожане требуют отставки мэра Албека Ибраимова
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; и&nbsp;&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; предоставляют удобный сервис «Бакай Банк» и «Газпром Кыргызстан» предоставляют удобный сервис
Оцените удобство платежных терминалов MegaCom Оцените удобство платежных терминалов MegaCom
Блокчейн в&nbsp;Кыргызстане возможен. Законодательство к&nbsp;нему дружелюбно Блокчейн в Кыргызстане возможен. Законодательство к нему дружелюбно
Вас ждут СКИДКИ и&nbsp;крутые ПОДАРКИ на&nbsp;открытии нового O!Store в&nbsp;ЦУМе Вас ждут СКИДКИ и крутые ПОДАРКИ на открытии нового O!Store в ЦУМе