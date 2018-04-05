Раим-миллионер ответил Алмазбеку Атамбаеву: В ГТС меня назначил мой друг Икрам

Бывший первый заместитель главы Государственной таможенной службы Кыргызстана Райымбек Матраимов, которого многие называют Раим-миллионер, ответил на обвинения экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом он рассказал журналистам.

Райымбек Матраимов недоумевает, почему экс-глава государства выступил с критикой в его адрес. Он утверждает, что у него прежде не было разногласий с Алмазбеком Атамбаевым.

В 2015 году благодаря Алмазбеку Атамбаеву и моему другу Икрамжану Илмиянову я был назначен первым заместителем руководителя ГТС. Я всегда пытался быть полезным для СДПК. Я до сих пор считаю, что мы в одной партии. Райымбек Матраимов

Райымбек Матраимов отметил, что при нем таможенные поступления всегда были выше нормы.

«За 10 месяцев 2017 года таможенные поступления в бюджет составили 27 миллиардов 700 миллионов сомов. Это на 295 миллионов выше поставленного правительством плана», — сообщил он.

Напомним, 31 марта на пресс-конференции после съезда СДПК Алмазбек Атамбаев заявил, что это по его указанию премьер-министр Сапар Исаков уволил Раима-миллионера.