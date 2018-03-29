Для озеленения Бишкека зарезервировали дополнительные территории. Об этом сегодня на обсуждении Проекта детальной планировки сообщил главный архитектор проекта генерального плана столицы Джанузак Кульбатыров.

По его словам, при разработке ПДП выявили приуличные площади, где в будущем смогут разбить внутриквартальные парки и скверы.

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«Они будут охраняться. Так мы увеличиваем площадь зеленых территорий до 11 квадратных метров на человека в центральной части столицы», — отметил Джанузак Кульбатыров.

Ранее архитектор Наталья Мухамадиева заявила, что фактически на одного жителя в Бишкеке приходится лишь 3,5 квадратных метра зелени общего пользования (скверы, парки, бульвары) при нормативе — 21 метр.

Глава ОФ «Наше право» Калича Умуралиева поинтересовалась, что будет с объектами, построенными в парковых зонах. Разработчики ПДП ответили, что они останутся как объекты парковой зоны, вычленять их не будут, а значит, и территорию парков в ПДП сокращать не будут.