«Умный город». Определена дата переоформления автомашин по льготной цене

2 апреля стартует акция по льготному переоформлению машин, оформленных по доверенности. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель директора Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава Усеин Касымалиев.

По его словам, кампания продлится три месяца. Для переоформления необходимо будет представить техпаспорт и доверенность.

«Сейчас стоимость регистрации составляет 2,5-5 тысяч сомов. В нее входят однопроцентный сбор, банковские услуги, выдача номеров, техпаспорта. Сбор снизят до 0,1 процента. Техпаспорт и госномера будут оставлять старые. Регистрация составит от 300 до 1 тысячи сомов», — пояснил Усеин Касымалиев.

Напомним, в Кыргызстане предложили временно снизить стоимость оформления автомобилей в рамках подготовки к проекту «Умный город».