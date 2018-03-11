Мошенничество по телефону. Как не отдать последние деньги?

Просьба о помощи от родных или друзей, приходящая СМС, — один из самых болезненных видов мошенничества по телефону. Преступники играют на чувствах людей и заставляют их, зачастую не задумываясь, отдавать деньги незнакомцам.

Один из последних случаев в Кыргызстане — мужчине удалось обмануть людей почти на 600 тысяч сомов. Он звонил пожилым людям и сообщал, что их дети попали в ДТП или кого-то сбили на машине, поэтому срочно нужны деньги.

Как не попасться на удочку мошенникам и не отдать последнее, ИА «24.kg» рассказали в пресс-службе ГУВД Бишкека.

1 Какие виды мошенничеств бывают? Одним из самых распространенных видов мобильного мошенничества является розыгрыш различных призов, в большинстве своем крупных. Иногда человек, даже не участвуя в розыгрыше, начинает верить, что стал счастливым обладателем подарка.



Еще один вид мошенничества – звонки якобы из банка, когда человека просят провести определенные операции по банковской карте, выманивая личные данные и ПИН-коды.



«Штрафные санкции оператора». Злоумышленник представляется сотрудником службы технической поддержки оператора мобильной связи и сообщает, что абонент сменил тарифный план, не оповестив оператора (варианты: не внес оплату, воспользовался услугами роуминга без предупреждения), поэтому необходимо оплатить штраф, перечислив определенную сумму на такой-то номер телефона.



2 Что делать, если мне позвонили от родственника и просят деньги? Обязательно задайте вопросы: какой родственник и где попал в ДТП (на каком участке дороги), какая марка машины, которую водит ваш родственник. Обязательно позвоните 102 и узнайте, было ли действительно ДТП. В таких случаях нужно обязательно написать заявление в милицию.



Но самое главное в таких случаях — не паникуйте и не теряйте голову. Мошенники рассчитывают именно на это. Пока человек находится в шоке, он может принять неадекватное решение и отдать приличную сумму денег.

3 Могут ли обмануть при рассылке рекламных объявлений через СМС? Да. Особенно если в нем содержатся ссылки на какой-то сайт. Вас могут обмануть, даже если вы просто перейдете по ссылке. Но есть и другой вариант — когда на сайте размещается информация о продаже автомобиля (запчастей, комплектующих). Подробно описывается товар, выкладываются фотографии, указывается цена. Покупателю предлагается внести задаток, чтобы получить хорошую скидку. Деньги злоумышленники просят перечислить переводом через банк либо на абонентский номер телефона. Получив желаемое, мошенники отключают телефоны и на связь больше не выходят.

4 Познакомился/познакомилась в социальных сетях с человеком, послал/а ему фото интимного характера. Теперь он шантажирует меня. Не стоит идти навстречу мошенникам и платить деньги. Все равно у вас нет гарантии, что вымогательство не продолжится, и деньги не потребуют вновь. Вы не сможете убедиться, что все ваши фото уничтожили или шантажист не сделал копии снимков. Верить преступникам нельзя ни в коем случае, поэтому следует обратиться за помощью в милицию.

5 Пришло SMS-сообщение с просьбой отправить ответ на короткий номер. После со счета ушло несколько сотен сомов. Что делать? В первую очередь вам необходимо позвонить в справочную вашего оператора связи. После можете обратиться с заявлением в милицию.

6 Как вычислить, что звонит мошенник? - Неизвестный или скрытый номер телефона. Часто мошенники пользуются «одноразовыми» номерами мобильных, оформленными на подставных лиц. Не перезванивайте на незнакомые номера — звонок может быть платным и очень дорогим.



- Если к вам звонит мошенник, он обязательно попросит закинуть ему на баланс деньги или перевести на какой-то счет.



— Если вам звонят якобы из банка и требуют выполнить какие-то действия по карте, не спешите этого делать. Свяжитесь со службой поддержки банка или обратитесь к оператору в офис вашего банка.



— Никому не сообщайте PIN-код и реквизиты вашей банковской карты. Ни один банк просто так не блокирует карту — сделать это можете только вы. Сообщения о блокировании карты присылают мошенники.



— Нестыковки в разговоре. Преступники могут тщательно подготовить «речь» и ответы на вопросы. Однако ко всему не подготовишься, тем более они не настроены на долгое выяснение «ситуации». Когда вы начинаете переспрашивать, уточняя какие-то цифры или названия, на том конце провода могут начать беспокоиться. Это может выражаться в изменении интонации голоса, «прерывании связи», «помехах», которые позволят мошеннику уйти от вопроса, к которому он не готов.



