Три нарушения на дороге: новый повод для коррупции?

В Кыргызстане думают, как кардинально улучшить ситуацию по безопасности дорожного движения.

На одном из совещаний в правительстве предложили ввести 100-балльную систему для нарушителей правил дорожного движения (ПДД) по примеру Грузии и других стран.

Новое — забытое старое

А еще вспомнили советский опыт, когда в талоне предупреждений инспекторы делали дырочки. Если водитель в течение года получал три прокола, то права забирали, и надо было повторно сдавать экзамен по теории.

В МВД КР, недолго думая, внесли новое административное взыскание в виде дополнительного обучения в автошколе с последующей проверкой знаний правил дорожного движения.

ВРЕЗ Дополнительное обучение грозит водителям транспортных средств, совершившим в течение года три правонарушения и более.

Какие это могут быть нарушения? Практически все, возникающие на дорогах: непристегнутый ремень, тонировка стекол, превышение скорости, проезд на красный свет, несоблюдение разметки, нарушение при перевозке пассажиров, неподчинение сотруднику милиции и другие.

Как это будет работать?

В МВД пока точно не знают. Вот о чем рассказалзаместитель начальника ГУОБДД МВД КР Нур Сатыбалдиев:

— Если в течение года водитель совершил три нарушения и более ПДД, он направляется на дополнительное обучение в автошколу. Сам механизм будет определять Минобразования. Может, 3-4 часа человеку назначат, а может, 8 часов.

— То есть не полный курс?

— Да. Только определенное число, чтобы в школе призвали граждан не нарушать правила, не проезжать на красный свет и так далее. Обучение только по ключевым моментам.

— Сдача экзамена обязательна?

— Естественно.

— За чей счет будет производиться допобучение?

— Этот механизм будет определять правительство. Это уже не наша компетенция.

— Скорее всего, за счет самого водителя, да?

— А может, нарушителей просто посадят рядом с другими курсантами. Возможно, и бесплатно будет, я не знаю.

— Если человек знает правила, но осознанно их нарушает, можно будет сразу сдать экзамены без переобучения?

— Нет. В любом случае будет проходить дополнительное обучение. Мы пока вынесли документ на общественное обсуждение, может, скажут, что нет такой необходимости, может, исключим или дополним отдельные нормы.

— Многие кыргызстанцы уже пишут, что новые поправки приведут к коррупции.

— Ну кому понравится, чтобы его отправили на дополнительное обучение? Никому!

Люди хотят нарушать ПДД и не идти в автошколу. Каждый хочет жить в свое удовольствие, без штрафов, правил и милиции. Народ не видит ни разметки, ни светофоров, ездит задним ходом. Нур Сатыбалдиев

— Будем наказывать только там, где есть разметка.

— Некоторые водители совершают по три нарушения и более ПДД не в год, а за день. Когда ожидать массового переобучения?

— Скоро депутаты Жогорку Кенеша уйдут на каникулы, возможно, поправки примут осенью, и тогда закон проработает лишь три месяца, потому что с 1 января 2019 года вступает в силу другой кодекс — о нарушениях.

Даже если новые поправки поработают три месяца, для нас будет плюс: в сознание приведет участников дорожного движения. И потом всегда можно будет внести поправки в Кодекс о нарушениях. Все, что делается, только к лучшему.

— Если человека отправят на пересдачу, он сможет обжаловать это решение в суде?

— Если мы неправомерно отправим на пересдачу, конечно, он может подать в суд. Это его право. Все зависит от самого водителя. Если он законопослушный, чувствует за собой вину, конечно, он не пойдет в суд.

Коррупционные риски

Эксперт в области дорожной безопасности Олег Мороз считает законопроект в целом хорошим, но видит в нем несколько коррупционных и противоречащих Конституции моментов.

«Сейчас сотрудники ГУОБДД имеют право отправить человека на дополнительную сдачу экзамена, но водительских прав его при этом не лишают. Теперь же вводят переобучение — вроде бы благое начинание. Но все школы у нас сейчас частные, государственных нет. Лишить водительских прав человека может только суд. Госорганы же забирают эту функцию у суда», — сказал он.

Наказание за три нарушения приведет к массовому переобучению, практически весь водительский состав непрерывно должен будет обучаться. Олег Мороз

«Вся государственная система безопасности дорожного движения будет по факту работать на частника. Либо пусть создают государственные автошколы», — добавил Олег Мороз.

В 2008 году, по его словам, уже принимали подобную норму. Каждое третье нарушение влекло направление в суд с рассмотрением вопроса о лишении прав. У судов выстраивались огромные очереди жалобщиков.

«Если норму о переобучении примут, суды и ГУОБДД будут завалены жалобами, и они будут заниматься не более важными делами, а мелкими нарушениями. Страдать будут и сотрудники ГУОБДД, и граждане, а госмашина так и не заработает», — предупреждает эксперт.

Экс-глава ДПС генерал Талант Исаев также считает, что норма о переобучении будет способствовать развитию коррупции: «В основном все школы в Кыргызстане частные, а значит, для них это будет бизнес».

Чтобы не идти на переобучение, водитель при третьем нарушении будет вынужден откупаться от сотрудников Госавтоинспекции. Талант Исаев

«В советское время были талоны-предупреждения, два прокола, на третий — только пересдача экзамена. Вот это можно было бы еще ввести, но не переобучение», — сказал он.

Олег Мороз предлагает госорганам не будоражить общественность, а работать над восполнением пробелов в Кодексе о нарушениях.

«В нем, к примеру, предусмотрено наказание за вождение в нетрезвом виде в виде штрафа восьмой категории (самый высокий). При этом если человек отказывается от освидетельствования, то оплачивает штраф третьей категории — в 2,5 раза меньше. Несложно догадаться, какой штраф предпочтут нарушители. И таких вопросов масса», — подчеркнул Олег Мороз.

Нет денег — не нарушайте!

Чтобы изменить ситуацию на дорогах, по словам Таланта Исаева, необходим целый комплекс мер: «Надо воспитывать население, обучать правилам дорожного движения, начиная с детских садов и школ; ужесточить контроль за сотрудниками Госавтоинспекции, чтобы они не шабашили, а работали над профилактикой. Следует вести обоснованную статистику дорожно-транспортных происшествий и на этих участках усиленно работать».

«Необходимо уделить внимание состоянию дорог и дорожной разметки. У нас же несколько тысяч дорожных знаков по республике не хватает, а разметку наносят обычной краской, которая стирается. Хотя у СМЭУ есть новая спецмашина для изготовления устойчивой разметки, которая не используется. Все ссылаются на деньги и дороговизну такой разметки и продолжают покупать дешевую краску. Видимо, кому-то это надо», — отметил Талант Исаев.

Только повышением штрафов порядок на дорогах мы не наведем. Это только одна из мер. Талант Исаев

«В 2011 году штраф за вождение в нетрезвом виде составлял всего 1,5 тысячи сомов. И в 2013-м я предлагал повысить штраф до 50 тысяч, но депутаты, ссылаясь на то, что народ замучается платить такие деньги, не поддержали. И сейчас эти же депутаты инициируют повышение штрафов. Что им мешало сделать это раньше? Если человеку трудно штрафы платить, пусть не пьет за рулем!» — делает выводы Талант Исаев.