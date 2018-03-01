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Общество

Политубежище в США: экс-лидер молодежи СДПК до сих пор в спецприемнике

Гражданский активист Ренат Самудинов и бывшая телеведущая ОТРК Эльнура Молдокадырова до сих пор находятся в спецприемнике города Аделанто штата Калифорния США. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По их данным, статус рассмотрения дела о прошении убежища в США компетентными органами не раскрывается в соответствии с установленными требованиями внутреннего регламента.

«В связи с имеющимися ограничениями связаться с гражданами Кыргызстана лично не представляется возможным. Посольство КР в США находится в постоянном контакте с отделом надзора за депортацией иммиграционной службы США для оказания нашим гражданам в случае необходимости консульско-правовой помощи», — сообщили в МИД.

Напомним, в ноябре 2017 года в СМИ появилась информация о том, что экс-лидер молодежного крыла партии СДПК Ренат Самудинов и его супруга Эльнура Молдокадырова, ранее работавшая на телеканале ОТРК, попросили политического убежища в США. Однако их задержали при пересечении границы, когда они намеревались въехать в Штаты через Мексику.
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