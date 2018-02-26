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Общество

К 2023 году «Таза коом» изменит Кыргызстан. Что ждет кыргызстанцев

Государственный комитет информационных технологий и связи КР выносит на общественные обсуждения план цифровой трансформации «Таза коом».

Ожидается, что к 2023 году все государственные услуги, предоставляемые населению и бизнесу, станут цифровыми. Степень удовлетворенности населения их качеством достигнет 80 процентов.

Чиновники надеются, что к 2023 году Кыргызстан войдет в топ-50 развитых стран.

Максимальное время оказания государственной услуги займет не больше одного рабочего дня. В 2017 году требовалось до 15 рабочих дней. Для получения госуслуги не придется представлять документы.
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