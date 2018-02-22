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Общество

Представитель Алмазбека Атамбаева просит суд не продавать квартиру Нарына Айыпа

Представитель экс-президента Алмазбека Атамбаева Нурбек Сыдыков просит суд не рассматривать заявление о выставлении квартиры журналиста Нарына Айыпа на торги.

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По словам Нурбека Сыдыкова, ответчик представил документы, подтверждающие, что у него это единственная жилплощадь, где он проживает с 90-летней мамой и сестрой, и Нарыну Айыпу принадлежит только треть жилья.

Ранее Генпрокуратура, защищая честь и достоинство экс-президента, подала иск в суд против журналиста Нарына Айыпа, сайта Zanoza.kg и правозащитника Чолпон Джакуповой. Суды всех инстанций приняли решение в пользу истца. Общая сумма исков — 30 миллионов сомов.
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