Журналисту Эльнуре Алкановой грозит до трех лет лишения свободы. Об этом на пресс-конференции в ИА «24.kg» сообщил ее адвокат Жыргал Бабаев.

По его словам, следователи Финпола возбудили уголовное дело и предъявили обвинение Алкановой по статьям «Незаконное получение информации» и «Разглашение банковской или коммерческой тайны» УК КР. Обвиняемым по этим статьям грозят штрафные санкции и лишение свободы на срок до трех лет.

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«Уголовное дело передали в прокуратуру. Если прокурор будет компетентным, он вернет дело следствию с указанием прекратить его. Эльнуре Алкановой незаконно предъявили обвинение. Разглашение сведений банковской и коммерческой тайны должно быть доказано. Должно быть экспертное заключение. Однако, не имея серьезных доказательств, моей подзащитной все же предъявили обвинение», — сказал Жыргал Бабаев.

Журналист Эльнура Алканова опубликовала материал, в котором пыталась выяснить, кому достались коттеджи Максима Бакиева и кто стоит за скандальной сделкой, которая, по мнению депутатов парламента, нанесла государству ущерб как минимум в $10 миллионов. ОсОО «Идеал Хаус» продали за 142 миллиона сомов. Заявки поступили от ОсОО «Бизнес Про» и «ВостокТехКомплект». Стартовая цена составила 130 миллионов сомов. Объект купил второй участник за 142 миллиона сомов.

Напомним, ОсОО «Идеал Хаус» несколько раз не смогли реализовать из-за пассивности участников. ОсОО «Идеал Хаус» — проект Максима Бакиева. Он, пользуясь своим положением, оформил на компанию несколько гектаров земли возле Государственной резиденции «Ала-Арча-1». На участках возвели элитные коттеджи. После 7 апреля 2010 года объекты национализировали.