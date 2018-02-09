Ранние браки в Кыргызстане: женятся на молодых, чтобы воспитать жену «под себя»

«Бывают случаи, когда первый брак распался: у мужчины не получилось выстроить отношения с первой женой. Поэтому он берет в жены девочку, чтобы воспитать покладистую жену, такую, как ему нужно», — рассказала о причинах и проблемах ранних браков в Кыргызстане руководитель ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова.

«Во время визита в одну из школ Чуйской области учитель с обеспокоенностью рассказала, что знает, кто из учениц не придет в 10-й класс, потому что готовится выйти замуж, но она ничего не может с этим сделать. Часто мы сталкиваемся с тем, что подростков берут вторыми женами. И очень тяжело что-то изменить», — сказала она.

Назгуль Турдубекова отметила, что защищать девочек, которых рано выдали замуж, сложно, потому что они подвергаются двойной дискриминации.

«Ее, во-первых, не принимают дома, а, во-вторых, она уже подверглась насилию. Потом, видя, что окружающие взрослые поддерживают это явление, она начинает считать: значит, так должно быть, значит, она рождена для этого. Когда мы пытались защищать таких жертв, было очень сложно. Ни со стороны жертвы, ни со стороны родителей не было активных действий. К сожалению, случались ситуации, когда они возвращались к нам по второму кругу, когда взрослели, когда на руках дети, а ее просто выставили на улицу, лишили имущественных прав», — рассказала Назгуль Турдубекова.

Закон о запрете «нике», по ее словам, стал некой отправной точкой. Но даже после большой информационной кампании многие не знали, что есть такой закон. Назгуль Турдубекова

«Неоднократно мы сталкивались с тем, что в отдаленных селах знали, какая девочка в 12-13 лет помолвлена и в какую семью идет. Количество ранних браков, по данным Нацстаткомитета, почти в полтора раза больше в сельской местности и среди бедных слоев населения», — отметила глава фонда.