На базе ГРС создадут госкорпорацию. За чей счет реформа?

На базе Государственной регистрационной службы правительство намерено создать госкорпорацию «Жаны доор». Документ вынесен на общественное обсуждение.

Сегодня в системе ГРС находятся три департамента, одно агентство, два госпредприятия и одно госучреждение. Общая численность сотрудников 9 тысяч 284 человека.

При этом дополнительной помощи от доноров в это время не ожидается, а средства госбюджета сильно ограничены. Поэтому встает вопрос о финансовой устойчивости регистрационной системы. Председатель ГРС Дастан Догоев

«Устойчивое повышение качества предоставления услуг населению, полная автоматизация внутренних бизнес-процессов ГРС, перевод архивных документов в электронный вид, а также дальнейшее техническое оснащение требуют значительных финансовых вливаний уже в ближайший год. Существующая инфраструктура, оборудование и программное обеспечение, закупленное на средства доноров, потребует замены через 3-5 лет», — говорится в справке-обосновании.Для решения проблем предлагается реформировать регистрационную систему. На первом этапе это позволит сократить примерно 500 миллионов сомов расходов на содержание системы ГРС за счет перехода на самофинансирование, сокращения государственных служащих с переводом их на договорные отношения.

На втором этапе будут привлекать высококвалифицированные кадры и регулировать систему оплаты труда в зависимости от качества предоставляемых услуг.

«Это совсем другой уровень работы. Сегодня актуальна проблема некомпетентности кадров, есть слабые, непрофессиональные работники. По существующему закону очень сложно уволить таких: они восстановятся через суд и могут просить компенсацию. Мы хотим исправить этот пробел и набрать хороших специалистов. У нас не будет госслужащих, их всех сократят. Оказание услуг ускорится, ликвидируем бюрократию, нанесем полный урон коррупции. Это делается с одной целью — для комфорта населения», — пояснили ИА «24.kg» в пресс-службе ГРС.

На вопрос, будут ли повышены цены услуг для населения, пресс-секретарь ГРС Мелис Эржигитов ответил: «Утвердительно сказать пока нельзя. Сейчас наши финансисты работают по этому вопросу».

«В настоящее время ГРС перечисляет в бюджет большую сумму прибыли. К примеру, продали на аукционе госномер за несколько тысяч сомов, и 90 процентов из них уходит в бюджет. Если эти деньги останутся у нас, мы пустим их на свое развитие. Нужно выработать с Минфином подход. Это сложный процесс. Процесс трансформации займет до года», — добавил он.

ГРС в течение года обслуживает более 2 миллионов кыргызстанцев и иностранных граждан.

В среднесрочной перспективе корпорация может войти в список крупных налогоплательщиков страны с доходом 6-7 миллиардов сомов в год.