На базе ГРС создадут госкорпорацию. За чей счет реформа?

На базе Государственной регистрационной службы правительство намерено создать госкорпорацию «Жаны доор». Документ вынесен на общественное обсуждение.
Сегодня в системе ГРС находятся три департамента, одно агентство, два госпредприятия и одно госучреждение. Общая численность сотрудников 9 тысяч 284 человека.
Для решения проблем предлагается реформировать регистрационную систему. На первом этапе это позволит сократить примерно 500 миллионов сомов расходов на содержание системы ГРС за счет перехода на самофинансирование, сокращения государственных служащих с переводом их на договорные отношения.
При этом дополнительной помощи от доноров в это время не ожидается, а средства госбюджета сильно ограничены. Поэтому встает вопрос о финансовой устойчивости регистрационной системы.Председатель ГРС Дастан Догоев
На втором этапе будут привлекать высококвалифицированные кадры и регулировать систему оплаты труда в зависимости от качества предоставляемых услуг.
«Это совсем другой уровень работы. Сегодня актуальна проблема некомпетентности кадров, есть слабые, непрофессиональные работники. По существующему закону очень сложно уволить таких: они восстановятся через суд и могут просить компенсацию. Мы хотим исправить этот пробел и набрать хороших специалистов. У нас не будет госслужащих, их всех сократят. Оказание услуг ускорится, ликвидируем бюрократию, нанесем полный урон коррупции. Это делается с одной целью — для комфорта населения», — пояснили ИА «24.kg» в пресс-службе ГРС.
На вопрос, будут ли повышены цены услуг для населения, пресс-секретарь ГРС Мелис Эржигитов ответил: «Утвердительно сказать пока нельзя. Сейчас наши финансисты работают по этому вопросу».
«В настоящее время ГРС перечисляет в бюджет большую сумму прибыли. К примеру, продали на аукционе госномер за несколько тысяч сомов, и 90 процентов из них уходит в бюджет. Если эти деньги останутся у нас, мы пустим их на свое развитие. Нужно выработать с Минфином подход. Это сложный процесс. Процесс трансформации займет до года», — добавил он.
ГРС в течение года обслуживает более 2 миллионов кыргызстанцев и иностранных граждан.