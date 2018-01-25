Умерла известная российская певица Людмила Сенчина

Российская певица и актриса Людмила Сенчина скончалась в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Людмила Петровна скончалась сегодня утром в одной из больниц города. Она болела полтора года, очень продолжительная болезнь», — заявил ее продюсер Владимир Андреев.

Людмила Сенчина родилась 13 декабря 1950 года. В 1966 году она поступила на отделение музыкальной комедии Музыкального училища имени Римского-Корсакова. По окончании обучения ее пригласили в Театр музыкальной комедии в Ленинграде. Певица получила широкую известность, исполнив песню «Золушка» на новогоднем «Голубом огоньке».

Многие произведения стали визитной карточкой певицы: романс из телефильма «Дни Турбиных» «Целую ночь соловей нам насвистывал...», «Полынь», «Добрая сказка». В Петербурге Людмила Сенчина ежегодно проводила праздничные концерты «Рождество в Северной столице».