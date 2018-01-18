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Общество

Крещение-2018. Как правильно провести праздник

Завтра православные всего мира отметят праздник Крещения. В этот день многие окунаются в прорубь или ближайшую речку. ИА «24.kg» собрало самое важное, что нужно знать о празднике.

1Когда вода станет святой

Воду на праздник Крещения освящают два раза. Сначала в Крещенский сочельник, 18 января, а потом на сам праздник во время Божественной литургии. Для этого священнослужитель опускает в воду распятие и произносит молитву. Считается, что после вода приобретает уникальные целебные свойства.

Набирать воду можно как в ночь на 19 января, так и весь праздник.

Насколько вода действительно целебна, судить сложно. Но по опыту могу сказать, что она замечательно стоит весь год и остается свежей при любой температуре.

2Надо ли купаться?

В последние годы идея окунаться в воду в этот день просто завладела умами. Многие и не представляют себе праздника без ныряния в прорубь. На самом деле таких «подвигов» никто не требует.

Если не позволяет здоровье или не чувствуете желания купаться, то и не надо.

«Если вы придете в храм на службу, просто выпьете святой крещенской воды, умоетесь ею, то сделаете гораздо больше, чем те, кто не был на службе, не знает смысла праздника, но зато окунулся в воду», — отмечают священники.

3Что взять с собой, если решили искупаться

Обязательно берите с собой шлепки, теплые носки и пару пледов. Желательно, чтобы рядом был человек, который поможет выйти из воды и накинет на вас теплые пледы. Как минимум парочку.

4Что делать при омовении

Самое главное — помнить, что купание в проруби на Крещение — не развлечение. Не стоит делать этого для забавы или за компанию. Если же решили окунуться, то делайте все по правилам. Перед погружением в воду надо три раза перекреститься и окунуться со словами: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа».

Окунаться надо три раза, осеняя себя крестом и совершая молитву.

Именно поэтому и священники, и те, кто уже окунался, говорят, что нужно быть готовым морально к такой процедуре. Один раз вы нырнете. Но вот для того, чтобы сделать это трижды, потребуется смелость.

5Кому купаться нельзя

Однозначно не стоит окунать в ледяную воду маленьких детей. И не надо говорить, что по телевизору показывают лялек, которые смело ныряют в прорубь, и все нормально. Нет. Детям в воде зимой делать нечего. Хотя бы до трех лет.

Не стоит окунаться с ОРВИ, болезнями органов дыхания, недавно перенесенными простудами или операциями. Если физическое состояние не очень, а иммунитет ослаблен, не надо испытывать судьбу.

Да, все те, кто окунался, единогласно говорят, что не заболели. Я сама стараюсь купаться каждый год. Но были года, когда пропускала процедуру из-за болезни. Можно просто умыться, попить водички. Этого вполне достаточно. Главное ведь не само купание, а настрой.

6Как правильно нырять

Окунайтесь с головой! Многие окунаются не полностью. Голову стараются не мочить, чтобы не застудить. На самом деле это не совсем верный шаг. Лучше нырять с головой.

Если не окунаться в воду с головой, то из-за контраста температур могут возникнуть спазмы сосудов, что приведет к головной боли или другим проблемам.

Можно закрыть нос и уши руками, чтобы туда не попала вода. И не спешите сразу нырять. Сначала потрогайте водичку ногами, руками. Нет, не для того, чтобы убедиться, что она ледяная. Просто шок от окунания в воду в этом случае будет меньше. Значит, сократится и вероятность неожиданных реакций организма.

7Сильно ли я замерзну?

Нет. Не сильно. Поверьте. В этом я убедилась неоднократно. Из-за того, что вода просто ледяная, она обжигает тело. Совершать длительные заплывы вы явно не будете, а за три окунания в воду точно не замерзнете.

Главное, сразу после выхода из купели тепло одеться и закутать голову.

8Может, 50 грамм для храбрости?

Ни в коем случае. Это не собрание общества моржей, которые любят поплавать в ледяной воде. Крещение — один из самых важных православных праздников. И смысл окунания в воду как раз и заключается в том, что человек пересиливает себя и вместе с ледяной водой сбрасывает все хвори, напасти и плохие дела.

Ныряя, выпив немного алкоголя для храбрости, вы увеличиваете шансы заболеть. Вполне серьезно. На себе, конечно, не проверяла. Но среди знакомых наблюдала не раз.

Если уж на трезвую голову боитесь лезть в воду, то оно вам и не надо вовсе. Как-нибудь в другой раз окунетесь. К этому нужно просто прийти.
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