Крещение-2018. Как правильно провести праздник

Завтра православные всего мира отметят праздник Крещения. В этот день многие окунаются в прорубь или ближайшую речку. ИА «24.kg» собрало самое важное, что нужно знать о празднике.
1Когда вода станет святой
Воду на праздник Крещения освящают два раза. Сначала в Крещенский сочельник, 18 января, а потом на сам праздник во время Божественной литургии. Для этого священнослужитель опускает в воду распятие и произносит молитву. Считается, что после вода приобретает уникальные целебные свойства.
Набирать воду можно как в ночь на 19 января, так и весь праздник.
2Надо ли купаться?
В последние годы идея окунаться в воду в этот день просто завладела умами. Многие и не представляют себе праздника без ныряния в прорубь. На самом деле таких «подвигов» никто не требует.
Если не позволяет здоровье или не чувствуете желания купаться, то и не надо.
3Что взять с собой, если решили искупаться
Обязательно берите с собой шлепки, теплые носки и пару пледов. Желательно, чтобы рядом был человек, который поможет выйти из воды и накинет на вас теплые пледы. Как минимум парочку.
4Что делать при омовении
Самое главное — помнить, что купание в проруби на Крещение — не развлечение. Не стоит делать этого для забавы или за компанию. Если же решили окунуться, то делайте все по правилам. Перед погружением в воду надо три раза перекреститься и окунуться со словами: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа».
Окунаться надо три раза, осеняя себя крестом и совершая молитву.
5Кому купаться нельзя
Однозначно не стоит окунать в ледяную воду маленьких детей. И не надо говорить, что по телевизору показывают лялек, которые смело ныряют в прорубь, и все нормально. Нет. Детям в воде зимой делать нечего. Хотя бы до трех лет.
Не стоит окунаться с ОРВИ, болезнями органов дыхания, недавно перенесенными простудами или операциями. Если физическое состояние не очень, а иммунитет ослаблен, не надо испытывать судьбу.
6Как правильно нырять
Окунайтесь с головой! Многие окунаются не полностью. Голову стараются не мочить, чтобы не застудить. На самом деле это не совсем верный шаг. Лучше нырять с головой.
Если не окунаться в воду с головой, то из-за контраста температур могут возникнуть спазмы сосудов, что приведет к головной боли или другим проблемам.
7Сильно ли я замерзну?
Нет. Не сильно. Поверьте. В этом я убедилась неоднократно. Из-за того, что вода просто ледяная, она обжигает тело. Совершать длительные заплывы вы явно не будете, а за три окунания в воду точно не замерзнете.
Главное, сразу после выхода из купели тепло одеться и закутать голову.
8Может, 50 грамм для храбрости?
Ни в коем случае. Это не собрание общества моржей, которые любят поплавать в ледяной воде. Крещение — один из самых важных православных праздников. И смысл окунания в воду как раз и заключается в том, что человек пересиливает себя и вместе с ледяной водой сбрасывает все хвори, напасти и плохие дела.
Ныряя, выпив немного алкоголя для храбрости, вы увеличиваете шансы заболеть. Вполне серьезно. На себе, конечно, не проверяла. Но среди знакомых наблюдала не раз.