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Общество

И не надо! Чиновник передумал судиться с известным журналистом Владом Ушаковым

Директор Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов отказался от своего намерения судиться с известным фотожурналистом Владом Ушаковым.

Однако, по его словам, не исключено, что с жалобой на Влада Ушакова может обратиться Джети-Огузское районное управление агентства.

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Журналист Влад Ушаков многие годы бьет тревогу по поводу незаконной вырубки леса в различных районах страны. Он пытается привлечь внимание правительства и широкой общественности к губительной массовой вырубке зеленого фонда страны.  

После очередного сигнала журналиста премьер-министр Сапар Исаков поручил провести расследование по сообщению в соцсетях. Департамент лесных экосистем и особо охраняемых природных территорий заявил в ответ главе правительства, что в ущелье Джууку производится плановая очистка леса.

А директор Государственного агентства окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов заявил, что намерен подать в суд на Влада Ушакова. Но теперь передумал.
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