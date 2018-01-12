Госдеп США: Иски к СМИ бросают тень на репутацию Кыргызстана

Многомиллионные иски к СМИ бросают тень на репутацию Кыргызстана. Об этом заявила сегодня на брифинге, отвечая на вопрос ИА «24.kg», первый заместитель помощника государственного секретаря США в Бюро по делам Южной и Центральной Азии, посол Элис Уэллс.

По ее словам, свобода слова является неотъемлемой частью демократии, и Кыргызстан всегда был лидером в поддержке и развитии свободной прессы. «Такого рода проявления, как многомиллионные иски против СМИ, бросают тень на репутацию страны. СМИ помогают правительству выполнять свою работу», — сказала Элис Уэллс.

Отметим, общая сумма исков, поданных в 2017 году к СМИ Кыргызстана, составила в общей сложности 50 миллионов сомов.