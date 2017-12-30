В Кыргызстане официально открыли зимний туристический сезон

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков сегодня официально открыл зимний туристический сезон 2017-2018 годов. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Как отмечается, открытие сезона состоялось на горнолыжной базе «Чункурчак» в Аламудунском районе Чуйской области.

Глава правительства отметил, что зимний туризм в стране наряду с летним является одним из приоритетных секторов для развития отечественной экономики.

По его словам, ежегодно растет число иностранных туристов и граждан страны, которые увлекаются зимними видами спорта. Сапар Исаков особо подчеркнул, что Кыргызстан обладает большим потенциалом для развития зимнего туризма, в связи с чем будет и дальше поддерживать стремление людей заниматься массовыми видами спорта, в том числе и горнолыжным.

«Я верю, что нынешний лыжный сезон будет одним из наилучших. Многие приехали с семьями и друзьями. Я хочу вам пожелать, чтобы это проведенное время с близкими людьми было счастливым для вас», — заявил Сапар Исаков.

Премьер-министр поздравил присутствующих с наступающим Новым годом и пожелал им счастья, здоровья и благополучия.