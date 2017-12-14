Автора расследования по сайту samara.kg вызвали в ГКНБ

Автора расследования по сайту samara.kg Рината Тухватшина вызвали в ГКНБ. Об этом сообщил портал Kloop.kg.

Повестку принесли в офис редакции сразу после пресс-конференции, которую сегодня провели сотрудники Государственной регистрационной службы. Представители ГРС отметили, что у журналистов Kloop.kg нездоровый интерес к ведомству. Сам Ринат Тухватшин признался, что писал запросы в ГРС и даже предлагал программистам поделиться информацией. Он обещал помочь им выехать за границу, если возникнет угроза их безопасности.

Явиться в ГКНБ Ринат Тухватшин должен завтра в 10.00.

В ГКНБ информацию об этом ИА «24.kg» пока не подтвердили.