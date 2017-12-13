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Общество

Кыргызстан передал Узбекистану во временное пользование участки на Иссык-Куле

Кыргызстан принял решение о передаче Узбекистану во временное пользование земельных участков, на которых расположены четыре пансионата в Иссык-Кульской области. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР.

По его данным, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр КР Сапар Исаков.

Как сообщается, решение принято в соответствии с Договором о вечной дружбе между Кыргызстаном и Узбекистаном от 24 декабря 1994 года. Документ направлен на развитие туризма и привлечение прямых инвестиций.

Согласно решению, устанавливается порядок оформления права собственности Узбекистана на здания и сооружения, расположенные на территории пансионатов «Золотые пески», «Рохат НБУ», «Дилором» и «Бостон».

При этом земельные участки, закрепленные за объектами, остаются в собственности Кыргызстана и будут переданы во временное пользование.

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Одновременно с этим узбекская сторона берет на себя обязательства по инвестированию средств в течение определенного времени с целью доведения указанных объектов до уровня трех- или четырехзвездочных отелей, по возможности с круглогодичным функционированием. Не менее 80 процентов рабочей силы будет задействовано из числа граждан КР.

В рамках договоренностей предусматривается, что узбекская сторона отзовет иск из Международного арбитражного суда. Таким образом, будет закреплено мирное урегулирование всех имеющихся споров.
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