Для региональных аэропортов приобретают новое метеооборудование

Государственное предприятие «Кыргызаэронавигация» объявило тендер на приобретение автоматических метеостанций, сообщил портал госзакупок.

Всего на эти цели планируется выделить 16 миллионов 219 тысяч 140 сомов.

Согласно техзаданию, необходимо поставить и смонтировать семь метеоплощадок на основе автоматических метеорологических станций и семь комплектов средств отображения метеоинформации в аэропорты «Талас», «Нарын», «Казарман», «Каракол», «Баткен», «Джалал-Абад», «Исфана».

Оборудование должно иметь сертификаты Межгосударственного авиационного комитета (МАК).