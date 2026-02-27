«Кыргызаэронавигация» намерена приобрести систему наблюдения за 92,6 миллиона

Государственное предприятие «Кыргызаэронавигация» намерено приобрести систему наблюдения за 92,6 миллиона сомов. Объявлен соответствующий тендер.

Планируется закупить удаленные датчики многопозиционной системы наблюдения. Спецоборудование должно обеспечить получение радиолокационной информации о воздушных судах, которые выполняют полеты по новой воздушной трассе TADOT—ONDIX—OGIGI, говорится в техническом задании. Помимо закупки, предусмотрены оплата монтажа, интеграции в автоматизированную систему управления воздушным движением, проведение испытаний и обучение инженерно-технического персонала.

Маршрут проходит через южную часть воздушного пространства КР и предназначен для полетов на больших эшелонах, включая магистральный транзит между Центральной Азией и направлениями Южной Азии и Ближнего Востока.

Система должна соответствовать требованиям ICAO.

Заявки принимаются до 16 марта.