В Кыргызстане ежегодно снижается квота на отстрел сурков. Об этом ИА «24. kg» сообщил директор Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Кыргызстана Абдыкалык Рустамов.

Снежный барс в основном питается сурками, зайцами. Они стоят во главе его пищевой цепочки после козерога. И зимой, когда нет сурков, он охотится на парнокопытных. Абдыкалык Рустамов

По его словам, в 2016 году было отстрелено 80 сурков, раньше показатель доходил до 400 особей.

«Сейчас при распределении квот на отстрел диких животных участвуют представители международных организаций, НПО, от Госагентства принимает участие только один сотрудник», — заявил глава природоохранного ведомства.

В Бишкеке проходит Международный форум по сохранению снежного барса и его экосистем, где участвуют делегаты из 12 стран — ареала обитания хищника.