В Кыргызстане ежегодно снижается квота на отстрел сурков. Об этом ИА «24. kg» сообщил директор Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Кыргызстана Абдыкалык Рустамов.
По его словам, в 2016 году было отстрелено 80 сурков, раньше показатель доходил до 400 особей.
Снежный барс в основном питается сурками, зайцами. Они стоят во главе его пищевой цепочки после козерога. И зимой, когда нет сурков, он охотится на парнокопытных.Абдыкалык Рустамов
«Сейчас при распределении квот на отстрел диких животных участвуют представители международных организаций, НПО, от Госагентства принимает участие только один сотрудник», — заявил глава природоохранного ведомства.
В Бишкеке проходит Международный форум по сохранению снежного барса и его экосистем, где участвуют делегаты из 12 стран — ареала обитания хищника.