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Общество

Прокурор считает, что между Атамбаевым и африканским диктатором есть связь

Сегодня коллегия по гражданским делам Бишкекского городского суда приступила к рассмотрению апелляционной жалобы издания Zanoza.kg и журналиста Нарына Айыпа. Ранее судья Октябрьского райсуда столицы Альбина Жээнбекова удовлетворила в полном объеме иск Генпрокуратуры к журналисту.

В публикации Нарына Айыпа была подборка информации об авторитарных лидерах разных стран, но имя президента Кыргызстана нигде не упоминалось. По данному иску журналист должен выплатить три миллионов сомов, еще три миллиона ГП КР намерена взыскать с сайта Zanoza.kg.

Сегодня юристы, представляющие интересы Нарына Айыпа в суде, поинтересовались у представителя истца, император Бокасса — диктатор в Африке, упомянутый в статье, какое отношение имеет к нашему президенту Алмазбеку Атамбаеву?

«Если подумать, то связь есть», — заявил прокурор. Однако он не пояснил суду, что он имеет в виду.

По мнению юристов, под словом «власть» и ее коррумпированности нельзя подразумевать только главу государства. А представители истца именно так трактуют выдержки из публикации Нарына Айыпа.

В ней говорилось о неэффективности власти в целом и о прошлых правлениях в КР также. Однако ни в суде первой инстанции, ни сейчас представители прокуратуры не могут пояснить, как статья относится к самому президенту, имя которого там не упоминается вовсе.

Заседание продолжается.

В целом на интернет-издание подано пять исков от генпрокурора.  В совокупности глава Генпрокуратуры КР оценила честь и достоинство президента страны в 40 миллионов сомов.
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