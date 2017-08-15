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Общество

Новая скульптурная экспозиция открылась в культурном центре «Рух Ордо»

Новая скульптурная экспозиция открылась в «Рух Ордо». Об этом сообщили в культурном центре.

По их данным, для поддержки отечественных художников принято решение провести симпозиум по камню. 10 скульпторов из всех регионов Кыргызстана, отобранные компетентным жюри по представленным проектам, на протяжении двух месяцев создавали произведения, объединенные одной темой «Листая произведения Айтматова».

«В результате вниманию гостей были представлены удивительные образы, самобытные, но несущие нечто общее — характерное для Айтматова глубокое восприятие окружающего мира», — отметили в «Рух Ордо».
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