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Общество

В здании главного телеканала страны до сих пор не вывели клопов

В здании главного телеканала страны до сих пор не вывели клопов.     

Государственное предприятие «Республиканский радиотелецентр Общественной телерадиовещательной корпорации» объявил тендер по их уничтожению. Информация размещена на портале государственных закупок сегодня, 7 августа. Вскрытие тендерных заявок состоится 9 августа. 

Согласно информации, дезинфекции от клопов и тараканов на втором и третьем этажах в здании корпорации подлежат 390 квадратных метров.  

На это выделили 15,6 тысячи сомов, ранее организация была готова потратить 25,6 тысячи сомов. 
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