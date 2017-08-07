В здании главного телеканала страны до сих пор не вывели клопов.

Государственное предприятие «Республиканский радиотелецентр Общественной телерадиовещательной корпорации» объявил тендер по их уничтожению. Информация размещена на портале государственных закупок сегодня, 7 августа. Вскрытие тендерных заявок состоится 9 августа.

Согласно информации, дезинфекции от клопов и тараканов на втором и третьем этажах в здании корпорации подлежат 390 квадратных метров.

На это выделили 15,6 тысячи сомов, ранее организация была готова потратить 25,6 тысячи сомов.