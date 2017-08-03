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Общество

В кенеше Кара-Балты вновь нет кворума. Могут опять распустить

На очередном заседании городского кенеша Кара-Балты вновь не набрался кворум для избрания спикера. Об этом ИА «24.kg» сообщила лидер фракции «Эл Аман» Мухабат Токомбаева.

По ее данным, накануне состоялась очередная сессия кенеша. На заседание пришли пять депутатов от «Эл Амана», по три депутата от «Ак Шумкара» и «Кыргызстана», четыре избранника «Республики» и два — «Мекеним Кыргызстана». Таким образом, на заседании присутствовали 17 депутатов из 31. На сессию второй раз не пришли депутаты от СДПК и «Элдик-Народной».

«Кворума для избрания спикера не было. Мы рассмотрели вопросы, которые можно решать при таком числе депутатов. Вице-спикером от коалиции меньшинства избран Дамир Карамшаков. Кроме того, утвержден регламент и избранные члены земельной комиссии. Следующая сессия назначена на 4 августа. Отмечу, что по закону в случае отсутствия депутата на сессиях четыре раза подряд, он может лишиться мандата. Мы считаем, что фракции СДПК и «Элдик-Народная» планируют добиться роспуска кенеша. А ведь это повлечет дополнительные затраты республиканского бюджета. Эти деньги можно было направить на социальные нужды», — прокомментировала лидер фракции «Эл Аман» Мухабат Токомбаева.

Напомним, что прошлый созыв кенеша Кара-Балты распустили из-за того, что депутаты не смогли собрать кворум для избрания мэра города. Тогда заседания бойкотировали представители коалиции меньшинства.
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