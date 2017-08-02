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Общество

Жапаров: Кыргызскому народу еще долго предстоит бедствовать

«Кыргызскому народу еще долго предстоит бедствовать», — заявил в своем последнем слове на суде экс-депутат Жогорку Кенеша Садыр Жапаров.

По его словам, он оказался за решеткой не за какое-нибудь преступление, а за то, что боролся с проблемой Кумтора.

«Атамбаев и сам в прошлом году признал на пресс-конференции, что у нас очень много проблем и упущений, связанных с Кумтором. Никто не говорит и о не менее важных проблемах с экологией. Нарынчане пьют воду, в составе которой содержится цианид. Там рождаются инвалиды. И никто не обращает на это внимания. Золото дороже», — сказал Садыр Жапаров.

Подсудимый еще раз напомнил о нарушениях в судебном разбирательстве по его делу. Садыр Жапаров сказал, что, несмотря на разные показания свидетелей и то, что один из них рассказал, как протокол допроса был написан без него, а его только заставили под ним подписаться, дело не отправили на доследование. А двух основных свидетелей не допросили вовсе.

«Оттого что вы меня посадите, не станет меньше политиков. Завтра еще кто-нибудь займется этими вопросами. Только становится поздно, вот что меня огорчает», — заключил экс-депутат.

Напомним, Садыра Жапарова задержали 25 марта и обвиняют в соучастии в организации митинга в Караколе в 2013 году, в сопротивлении властям, захвате заложника и угрозе убийством.

Обвинение просит назначить Жапарову наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.
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