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Общество

Адвокаты Текебаева настаивают, чтобы слову «вонючий» дали экспертную оценку

Адвокаты лидера социалистов Омурбека Текебаева оспаривают приостановление суда по иску к президенту Алмазбеку Атамбаеву о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом ИА «24.kg» сообщил юрист Канатбек Азиз.

По его словам, сегодня они направили в Бишкекский горсуд кассационную жалобу на определение Первомайского райсуда о назначении лингвистической экспертизы на слово «сасык».

Напомним, ранее Национальная академия наук КР отказалась эту экспертизу проводить.

«Мы также ходатайствуем о возобновлении слушаний, поскольку приостановление процесса ограничивает наши права как истцов», — пояснил Канатбек Азиз.

Ранее социалисты обратились в суд, потребовав извинений за то, что «Ата Мекен» названа «вонючей партией», а их лидер Омурбек Текебаев — мародером. Однако сторона ответчика проинформировала суд, что Алмазбек Атамбаев не оскорблял и не обзывал ни «Ата Мекен», ни Омурбека Текебаева.
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