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Общество

ТЭЦ Бишкека готова отдать для утилизации радиоактивный уголь

ТЭЦ Бишкека готова отдать для утилизации уголь с повышенным радиоактивным фоном. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ОАО «Электрические станции».

Отмечается, что утилизировать планируется 618,6 тонны радиоактивного угля, завезенного на столичную теплоцентраль в 2011 году.

Повторные замеры не производились, но после того, как разгорелся скандал, фон топлива был превышен в два раза.

Согласно постановлению правительства, МЧС должно утилизировать радиоактивный уголь до 1 июля 2017 года, его планируется захоронить на участке, выделенном ОАО «Кара-Балтинский горнорудный комбинат».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52770/
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