Общество

В Кыргызстане водителей с линзами и лэд-фарами отправляют за справками

В Кыргызстане сотрудники ГУОБДД начали проводить рейды в отношении автомобилей с установленными би-лед линзами. Об этом заявил блогер Эртай Искаков.

По его словам, водителей направляют в «Кыргызстандарт» для получения сертификата на установленное оборудование. Он считает такую практику необоснованной.

Эртай Искаков отметил, что обычно сертификацию проходят поставщики товаров при ввозе в страну, причем отдельно на каждую партию. «Зачем каждого водителя отправлять за сертификатом?» — задается он вопросом.

Блогер заявил, что подобные требования могут привести к росту бюрократии и коррупционных рисков. По его оценке, число водителей с такими линзами может достигать 150–200 тысяч.

Кроме того, он обратил внимание, что центр выдачи сертификатов фактически один — в Бишкеке, а срок оформления может занимать до 14 дней.

Официальной информации от МВД или других госорганов по поводу массовых рейдов и требований сертификации на момент публикации не поступало.
