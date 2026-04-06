В Бишкеке 6 апреля будет облачно. Температура воздуха ожидается +25 градусов.

Отключения света, воды и газа

8.00-17.00 — улица Ибраимова, дома №№ 117, 117а, проспект Чуй, дом № 147;

9.30-14.00 — улицы Белорусская, дома №№ 2А, 2/2, 2/3, Горького, дом № 22 («Кыргызгаз»), переулок Майкопский;

9.30-14.30 — отрезки улицы Пархоменко, проспекта Жибек Жолу;

9.30-17.00 — улицы Элебаева, дом № 15, Токтогула, дом № 80, Абдрахманова, дом № 135, ОсОО «Динь Чин»;

9.30-17.30 — улицы Тыныстанова, дом № 1 (медцентр), Суеркулова, дома №№ 2/1, 3, 3/1;

12.00-17.00 — улицы Байтика Баатыра, дома № 51, 53, Горького, дома №№ 23, 25, 27;

9.00-15.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Тагай-Бий, Чолпон);

9.00-17.00 — улица Льва Толстого, дом № 16, отрезки улиц Московской, Панфилова, жилмассивы «Арча-Бешик» (улица Садырбаева), «Чон-Арык» (улицы Семетей, Подольская), улица Лумумбы, дом № 139Б;

9.00-18.00 — отрезки улиц Нарвской, Ильменской, Кара-Кумской, села Кашка-Суу (природный парк «Ала-Арча», альплагерь № 23, улицы Лесхоз, Озгоруш, Медерова, Ала-Арчинская, Эркин, Достук, Актам, садовые товарищества «Наука», «Восход», «Кашка-Суу», «Школьная», «Кызыл Белес»), Малиновка (улицы Центральная, Малиновая, Подгорная, Дачная, Набережная, садовые товарищества «Горный воздух», «Оро-Баши»).

У кого намечается той

Калыбек Чепеев

Родился 6 апреля 1969 года. Депутат Бишкекского горкенеша.

Памятные даты

День физкультурника и профессиональных работников физической культуры и спорта Кыргызстана

Фото из интернета. Сборная Кыргызстана на Олимпиаде-2018

В этот день праздник отмечается с 2014 года.

24 июня 1927-го состоялся первый всекыргызский праздник физической культуры. Проведены спортивные соревнования по легкой атлетике, стрельбе, футболу и баскетболу. Спортсменов, получивших звание чемпиона, отправили на зональные соревнования в Оренбург.

В июле 1936 года в Киргизской ССР образован Республиканский комитет по делам физической культуры. В 1991-м образован Национальный олимпийский комитет Кыргызской Республики.

Сегодня же празднуется Международный день спорта на благо развития и мира.

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Исмаилбек Таранчиев

Фото из интернета. Исмаилбек Таранчиев (справа)

Герой Советского Союза Исмаилбек Таранчиев родился 6 апреля 1923 года в поселке Беш-Кунгей.

18 марта 1944-го на самолете Ил-2 он совершил 35 боевых вылетов, штурмуя объекты противника. С группой из четырех самолетов, выполняя задание над территорией Эстонии, был подбит и направил горящий самолет в скопление вражеских танков. Не дожил до 22 лет всего несколько дней.

Вместе с Исмаилбеком Таранчиевым во время тарана погиб его воздушный стрелок Алексей Ткачев.

В России установлен мемориал, посвященный подвигу героя ВОВ из Кыргызстана. Именем Таранчиева названа улица в селе Беш-Кунгей. В 2015 году к 70-летию Победы выпущена почтовая марка, посвященная Исмаилбеку Таранчиеву. Самолету Су-25 российской авиабазы «Кант» присвоили имя Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева.

Умер государственный деятель Шабдан Баатыр

Фото из интернета. Шабдан Баатыр

В 1912 году в возрасте 72 лет в Токмакском уезде умер кыргызский государственный и военный деятель, манап Шабдан баатыр (Шабдан Джантаев).

Шабдан Джантаев родился 29 октября 1839-го в племени Сары-Багыш на территории нынешнего Кеминского района Киргизии в семье Джантая Карабекова, манапа (феодального правителя) сарыбагышских кыргызов и потомка знаменитого Атаке баатыра.

В 1860 году Шабдан Джантаев в составе войска Канаат-Ша участвовал в Узун-Агачском сражении против русской армии. Весной 1862-го он участвовал в обороне Ташкента от мятежников.

Его храбрость, смелость и решительность были замечены, и кокандский хан назначил Шабдана беком Азрети-Султана (город Туркестан), а народ стал называть его Шабдан баатыр. При его посредничестве состоялось примирение между российскими властями и Курманджан даткой.

За большой вклад в развитие российско-кыргызских отношений Шабдану баатыру в 1883-м пожалован казачий чин войскового старшины, аналогичный чину полковника. Манап удостоился ряда российских наград, в том числе Георгиевского креста IV степени. В 1883 году он посетил церемонию коронации императора Александра III в Санкт-Петербурге.

Фото из интернета. Памятник Шабдан Баатыру в Бишкеке

В Бишкеке установлен памятник Шабдану Джантаеву, а также его именем названа улица.

Умер оператор Константин Орозалиев

Родился 7 января 1943 года во Фрунзе. Оператор, режиссер.

Работал ассистентом оператора в картине Ларисы Шепитько «Зной» (1963). Оператор-постановщик фильмов «Чингиз Айтматов» (документальный, 1968), «Очкарик» (1973), «Красное яблоко» (1975), «Провинциальный роман» (1981) и других. Режиссер документальных лент «Чингиз Айтматов» (1978, полный метраж, совместно с Виленским), «Признание» (1977, совместно с Виленским), «Айланпа. Мир на кругах своих» (1989, полнометражный, совместно с Виленским) и других.

В 1986-м удостоен Государственной премии СССР в области литературы и искусства за съемки документального фильма «Неру» (производство «Центрнаучфильм», СССР совместно с Индией).

Умер 6 апреля 2013 года.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.