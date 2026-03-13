12:43
Более ста учреждений культуры в Кыргызстане получат служебные авто в 2026 году

В 2026 году 117 культурных учреждений Кыргызстана получат служебные автомобили. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил первый заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Союзбек Надырбеков.

Он подчеркнул, что в последнее время государство уделяет особое внимание сфере культуры и ее материально-техническому оснащению. В этом году бюджет министерства составляет 6,4 миллиарда сомов. Кроме того, на проведение крупных мероприятий выделяют дополнительные деньги.

Напомним, в 2025 году кабинет министров передал ведомству 72 новых транспортных средства. Среди них 5 больших автобусов, 10 средних автобусов и 57 микроавтобусов.
