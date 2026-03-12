17:17
Общество

Более двух миллионов патентов оформили трудовые мигранты в России в 2025 году

Более двух миллионов патентов оформили трудовые мигранты в России в 2025 году. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин со ссылкой на данные МВД РФ.

Уточняется, что за указанный период иностранными гражданами было оформлено 2,3 миллиона патентов для осуществления трудовой деятельности в России. Это на 9 процентов больше, чем в 2024 году.

Каждый из получивших патент мигрантов внес в бюджет авансовый платеж по налогу для физических лиц. Общая сумма составила 172 миллиарда рублей — на 39 процентов выше, чем годом ранее.

Наибольший размер платежей зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Московской, Ленинградской, Свердловской областях.

В настоящее время на рассмотрении Госдумы находится ряд законодательных инициатив, направленных на дальнейшее совершенствование миграционной политики.

В частности, предлагается обязать трудовых мигрантов содержать себя и свою семью, проживающую на территории России, на уровне, установленном в регионе, а также вносить за каждого фиксированный авансовый платеж. В случае невыполнения этого условия патент или разрешение на работу будут аннулированы или не выданы.
