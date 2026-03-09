Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на 9 марта

Официальные курсы казахстанского тенге, доллара США и евро выросли, российского рубля и китайского юаня — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (рост на 0,0075 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,38 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 101,4551 сома (рост на 0,04 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,47 сома, продажа — 101,46 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1109 сома (снижение на 0,87 процента). Обновил минимум месяца и это самая низкая стоимость валюты с начала 2026 года.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,095 сома, продажа — 1,132 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1771 сома (рост на 0,11 процента). Обновил максимум месяца.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1589 сома, продажа — 0,1867 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,6758 сома (снижение на 0,01 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,6 сома, продажа — 13 сомов.
-
Третью интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 26 февраля. Всего он реализовал $162,55 миллиона. Объем продаж с начала года составил $406,55 миллиона.
-
В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.
-
В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).
-
В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.