Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 5 января переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +5 градусов.

Сегодня в Кыргызстане нерабочий день.

Памятные даты

Установлены дипломатические отношения между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой

27 декабря 1991 года Китай признал государственную независимость Кыргызстана.

5 января 1992-го между странами установлены дипломатические отношения.

За годы, прошедшие со дня установления дипломатических отношений, стороны наладили взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах: политической, военной, экономической, культурно-гуманитарной, а также в области обеспечения безопасности.

Люди, которые меняли мир

Родился актер Дуйшенбек Байтобетов

Кадр из фильма «Выстрел в степи»

Родился 5 января 1949 года в селе Уч-Эмчек. Народный артист КР.

Актер Ошского кыргызского драмтеатра. Исполнял роли Курманбека баатыра, Отелло, Танабая.

Снялся во многих фильмах: «Я — Тянь-Шань», «Выстрел в степи», «Плач волчицы», «Неистовый беглец» («Токтогул»), «Неизвестный маршрут» и других.

Умер 7 июля 2018-го.

Погиб врач Иса Ахунбаев

Иса Ахунбаев

Родился 25 сентября 1908-го в селе Тору-Айгыр. Советский хирург, основоположник грудной хирургии Киргизии.

С 1935 по 1939 год — Народный комиссар здравоохранения Киргизской ССР. Был депутатом Верховного Совета СССР трех созывов, депутатом Киргизской ССР двух созывов.

С 1961-го Иса Ахунбаев плотно занялся хирургической деятельностью. Его основные работы посвящены изучению эндемического зоба, аппендицита у детей и эхинококкоза. Был одним из редакторов ряда медицинских журналов, включая «Грудная хирургия», «Проблемы эндокринологии», «Кровообращение», «Здравоохранение Киргизии».

Исе Ахунбаеву присвоены почетные звания «Заслуженный деятель науки Киргизской ССР», «Заслуженный врач Киргизской ССР».

5 января 1975 года погиб в автомобильной катастрофе вместе с женой, дочерью и зятем.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

