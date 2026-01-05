В Бишкеке 5 января переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +5 градусов.
Сегодня в Кыргызстане нерабочий день.
Памятные даты
Установлены дипломатические отношения между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой
27 декабря 1991 года Китай признал государственную независимость Кыргызстана.
5 января 1992-го между странами установлены дипломатические отношения.
За годы, прошедшие со дня установления дипломатических отношений, стороны наладили взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах: политической, военной, экономической, культурно-гуманитарной, а также в области обеспечения безопасности.
Люди, которые меняли мир
Родился актер Дуйшенбек Байтобетов
Родился 5 января 1949 года в селе Уч-Эмчек. Народный артист КР.
Актер Ошского кыргызского драмтеатра. Исполнял роли Курманбека баатыра, Отелло, Танабая.
Снялся во многих фильмах: «Я — Тянь-Шань», «Выстрел в степи», «Плач волчицы», «Неистовый беглец» («Токтогул»), «Неизвестный маршрут» и других.
Умер 7 июля 2018-го.
Погиб врач Иса Ахунбаев
Родился 25 сентября 1908-го в селе Тору-Айгыр. Советский хирург, основоположник грудной хирургии Киргизии.
С 1935 по 1939 год — Народный комиссар здравоохранения Киргизской ССР. Был депутатом Верховного Совета СССР трех созывов, депутатом Киргизской ССР двух созывов.
С 1961-го Иса Ахунбаев плотно занялся хирургической деятельностью. Его основные работы посвящены изучению эндемического зоба, аппендицита у детей и эхинококкоза. Был одним из редакторов ряда медицинских журналов, включая «Грудная хирургия», «Проблемы эндокринологии», «Кровообращение», «Здравоохранение Киргизии».
Исе Ахунбаеву присвоены почетные звания «Заслуженный деятель науки Киргизской ССР», «Заслуженный врач Киргизской ССР».
5 января 1975 года погиб в автомобильной катастрофе вместе с женой, дочерью и зятем.
