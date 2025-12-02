Кыргызстан готовится к протестам? Аналитика по итогам парламентских выборов

Телеграм-канал известного российского блогера Михаила Звинчука (расследование 24.kg про Звинчука и его деятельность в КР можно прочитать здесь) начал свой пост о выборах в Жогорку Кенеш именно так: «В Киргизии готовятся к протестам».

Интересно, что в этот раз предварительные прогнозы «прокремлевских политтехнологов», социологические опросы бывших пригожинских пиарщиков, пытавшихся продать свои «исследования» кандидатам хотя бы по $3 тысячи, и вот теперь «аналитика» от хозяина «Рыбаря» по итогам оказались абсолютно не релевантны для кыргызской действительности. Это связано не только с тем, что большинство из них потеряли «хватку» и профессиональный «нюх». В основном эти попытки представить кризис там, где его нет, предпринимаются для того, чтобы продать себя как российской, так и кыргызской стороне.

На самом деле реальная аналитика по результатам голосования в Жогорку Кенеш короткая и простая:

выборы прошли без эксцессов;

никаких протестов не будет, да и не прогнозировалось;

«пар» выпущен;

общественное мнение было без завышенных ожиданий, поэтому нет и разочарования;

результаты голосования без сюрпризов.

Если добавить немного подробностей, то, по предварительным данным, примерно 50 из 90 человек (то есть порядка 55 процентов) - это депутаты прежнего созыва, которые вернулись в парламент, получив мандаты по новым округам.

Это значит, что массовой «ротации» элит не произошло и сохранился значительный пласт старых политиков.

Новые лица и те, кто удивил, оказавшись среди победителей, тоже есть, но, скорее, как отдельные исключения. Большинство же из «ноунеймов» (малоизвестный, сленг. - Прим. 24.kg) так или иначе связаны с уже действующими элитами. Таким образом, состав нового парламента можно охарактеризовать как частично обновленный, но при этом во многом преемственный.

Это не хорошо и не плохо. Избиратели в подавляющей массе, и это подтверждает низкая явка, к выборам в Жогорку Кенеш отнеслись индифферентно (равнодушно. - Прим. 24.kg). Их не рассматривали как процесс, влияющий на судьбу страны в целом и каждого гражданина в частности, потому что парламент уже давно не центр политики. Ключевые решения принимают совсем не депутаты, и это всем очевидно. Парламентские выборы в современной кыргызской истории – это, скорее, шоу, политический спектакль в иммерсивном театре (театр, где аудитория становится участником представления. - Прим. 24.kg), но не более того.

Возможно, такое отношение к парламенту, который станет более персонализированным и совсем не партийным, изменится.

И мы услышим, как простые граждане обращаются за решением проблем не только к дуумвирату, но и к депутатам от своего округа.

Что касается партий, то эти выборы их окончательно «похоронили».

Конечно, «смерть» политорганизаций произошла не за один день. Однако финальный акт этой «драмы» мы наблюдаем именно сейчас. Впрочем, «драмы» ли, ведь такой бесславный конец того, что в Кыргызстане называли партиями, был очевиден, потому как они никогда не были институтами с ярко выраженной идеологией, ценностями и позицией по разным вопросам. Скорее, кружками по интересам, где собирались те, кто хотел попользоваться партийным лифтом, чтобы попасть в парламент. Поэтому сегодня даже сами лидеры партий если и «поминают» свои детища, то без слез и особого сожаления.