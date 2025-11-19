Кыргызстан и Таджикистан будут сотрудничать в сфере туризма

На полях бизнес-форума Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) кыргызская и таджикская компании подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие совместных туристических инициатив и укрепление партнерских связей, сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

По ее данным, меморандум предусматривает сотрудничество в развитии совместных туристических маршрутов.

«Будут созданы межрегиональные туры, объединяющие природные, исторические и культурные достопримечательности Кыргызстана и Таджикистана. В области качества туруслуг состоится обмен опытом в сфере сервиса, организация совместных образовательных программ для гидов, туроператоров и представителей гостиничного бизнеса. Страны намерены развивать экологический туризм», — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках форума подписан меморандум о сотрудничестве между Ассоциацией электронной коммерции Кыргызской Республики и Ассоциацией трансграничной электронной коммерции провинции Шэньчжэнь (Китай). Документ направлен на взаимное развитие цифровых экономик двух стран, повышение цифровых и финансовых навыков, организацию совместных мероприятий и обмен опытом в сфере электронной коммерции.