Серьезную аварию на водоводе в пятом микрорайоне Бишкека устранили

В Бишкеке на водоводе в пятом микрорайоне полностью завершили работы по ликвидации аварии и восстановлению системы водоснабжения. МП «Бишкекводоканал» начал поэтапную подачу воды в южные микрорайоны столицы.

Авария произошла в ночь на 13 ноября по вине частной строительной компании, повредившей водовод. В результате прекратили подачу воды в микрорайонах № 3, 4, 5, 6, 7, 8, «Юг-7», «Молодежный квартал», в частном секторе ниже микрорайонов № 3 и 4, на улицах Абая и Малдыбаева (выше Ахунбаева), а также в Национальном центре онкологии и Республиканском центре психиатрии и наркологии. В 10-м микрорайоне фиксировали пониженное давление воды.

Виновная компания восстановит все причиненные расходы, связанные с устранением последствий аварии. Кроме того, мэр Бишкека поручил направить материалы в правоохранительные органы для дачи юридической оценки.