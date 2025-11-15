12:43
USD 87.45
EUR 101.70
RUB 1.08
Общество

Серьезную аварию на водоводе в пятом микрорайоне Бишкека устранили

В Бишкеке на водоводе в пятом микрорайоне полностью завершили работы по ликвидации аварии и восстановлению системы водоснабжения. МП «Бишкекводоканал» начал поэтапную подачу воды в южные микрорайоны столицы.

Авария произошла в ночь на 13 ноября по вине частной строительной компании, повредившей водовод. В результате прекратили подачу воды в микрорайонах № 3, 4, 5, 6, 7, 8, «Юг-7», «Молодежный квартал», в частном секторе ниже микрорайонов № 3 и 4, на улицах Абая и Малдыбаева (выше Ахунбаева), а также в Национальном центре онкологии и Республиканском центре психиатрии и наркологии. В 10-м микрорайоне фиксировали пониженное давление воды.

Виновная компания восстановит все причиненные расходы, связанные с устранением последствий аварии. Кроме того, мэр Бишкека поручил направить материалы в правоохранительные органы для дачи юридической оценки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351039/
просмотров: 209
Версия для печати
Материалы по теме
В жилмассиве «Ай-Кол» Бишкека на шесть часов отключат воду
Без питьевой воды останется часть Бишкека
В городе Ош на сутки отключат питьевую воду на правом берегу Ак-Бууры
Внимание! В связи с аварией в районе Бишкека прекращена подача питьевой воды
В трех жилмассивах Бишкека отключат холодную воду
В одном из районов Бишкека 4 ноября временно отключат воду
В части Бишкека 29 октября не будет питьевой воды
В части Бишкека 27 октября не будет холодной воды
В Бишкеке 23 октября временно отключат воду в нескольких районах города
Ош останется без воды на сутки: проведение санитарно-профилактических работ
Популярные новости
Очередные манипуляции от&nbsp;Алмазбека Атамбаева. По&nbsp;следам его поста в&nbsp;соцсетях Очередные манипуляции от Алмазбека Атамбаева. По следам его поста в соцсетях
Сколько стоят ID-карты, загранпаспорта и&nbsp;другие важные документы в&nbsp;Кыргызстане Сколько стоят ID-карты, загранпаспорта и другие важные документы в Кыргызстане
Минэкономики установило предельные цены на&nbsp;мясо по&nbsp;всем регионам Кыргызстана Минэкономики установило предельные цены на мясо по всем регионам Кыргызстана
Рейды в&nbsp;Бишкеке. Ежедневно штрафуют более 10&nbsp;пассажиров общественного транспорта Рейды в Бишкеке. Ежедневно штрафуют более 10 пассажиров общественного транспорта
Бизнес
Инновации в&nbsp;строительстве&nbsp;&mdash; путь к&nbsp;новым стандартам качества Инновации в строительстве — путь к новым стандартам качества
Валентина Шевченко снова в&nbsp;деле! Главный бой сезона в&nbsp;прямом эфире O!TV Валентина Шевченко снова в деле! Главный бой сезона в прямом эфире O!TV
Amway Central Asia открывает новый этап в&nbsp;Кыргызстане: курс на&nbsp;здоровье региона Amway Central Asia открывает новый этап в Кыргызстане: курс на здоровье региона
&laquo;BAKAI Страхование&raquo; возвращает кешбэк! 30&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;ОСАГО «BAKAI Страхование» возвращает кешбэк! 30 процентов реальными деньгами за ОСАГО
15 ноября, суббота
12:41
Президент утвердил правила назначения заместителей председателя Нацстаткома Президент утвердил правила назначения заместителей пред...
12:20
Telegram за сутки заблокировал более 500 тысяч каналов и групп: это рекорд
12:15
Пожар в многоэтажном доме в Бишкеке ликвидировали
12:14
Серьезную аварию на водоводе в пятом микрорайоне Бишкека устранили
12:01
Дело на 42,7 миллиона сомов: земля Чуйского университета перешла к семье ректора