В Бишкеке закрыли незаконно работавшую стройкомпанию

В Бишкеке приостановили деятельность строительной компании, работавшей без разрешительных документов. Об этом сообщили в Государственном департаменте архитектурно-строительного контроля при Минстрое.

По данным ведомства, ОсОО Arcon вело строительство без регистрации объекта в реестре строительных объектов и необходимых разрешений. При этом компания уже начала предлагать жилье через соцсети.

Работа предприятия полностью прекращена, отдел продаж закрыт. Материалы переданы в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.

В министерстве отметили, что к каждой компании, нарушающей строительные нормы и законодательство, будут приниматься соответствующие меры. Продажа жилья до регистрации объекта считается нарушением и может повлечь уголовную ответственность.

Ведомство призвало граждан проверять объекты в реестре строительных объектов перед покупкой и заключать договор только после подтверждения законности строительства.