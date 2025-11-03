11:17
Ко Дню милиции Ошское УВД получило новые служебные автомобили

Ко Дню кыргызской милиции Ошскому областному управлению внутренних дел передали новые служебные автомобили. Подарок поступил от президента в честь 101-летия образования милиции КР. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства региона.

В распоряжение управления поступили семь машин JAC и десять — Changan X5. Торжественная церемония вручения состоялась сегодня в Оше.

В мероприятии принял участие заместитель полпреда президента в Ошской области Талантбек Арстанкулов, который от имени главы области Эльчибека Джантаева поздравил сотрудников органов внутренних дел и пожелал успехов в службе. По его словам, новые автомобили предназначены для укрепления материально-технической базы милиции и повышения эффективности работы по обеспечению общественной безопасности.

Полученные машины распределят между районными отделами внутренних дел Ошской области и областным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения.

Ранее сообщалось, что к 101-летию кыргызской милиции МВД передадут 101 служебный автомобиль, оснащенный современными цифровыми системами.

1 ноября в Кыргызстане милиция отметила профессиональный праздник. В этот день в 1924 году создан административный отдел Революционного комитета Кара-Киргизской автономной области, в состав которого вошло областное отделение милиции.
