Ко Дню милиции Ошское УВД получило новые служебные автомобили

Ко Дню кыргызской милиции Ошскому областному управлению внутренних дел передали новые служебные автомобили. Подарок поступил от президента в честь 101-летия образования милиции КР. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства региона.
В мероприятии принял участие заместитель полпреда президента в Ошской области Талантбек Арстанкулов, который от имени главы области Эльчибека Джантаева поздравил сотрудников органов внутренних дел и пожелал успехов в службе. По его словам, новые автомобили предназначены для укрепления материально-технической базы милиции и повышения эффективности работы по обеспечению общественной безопасности.
Полученные машины распределят между районными отделами внутренних дел Ошской области и областным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения.
Ранее сообщалось, что к 101-летию кыргызской милиции МВД передадут 101 служебный автомобиль, оснащенный современными цифровыми системами.
1 ноября в Кыргызстане милиция отметила профессиональный праздник. В этот день в 1924 году создан административный отдел Революционного комитета Кара-Киргизской автономной области, в состав которого вошло областное отделение милиции.