Бишкекский горкенеш отложил на неделю решение по повышению стоимости парковки

Бишкекский городской кенеш отложил на неделю решение по повышению стоимости парковки.
Напомним, мэрия предложила ввести дифференцированную (почасовую) оплату услуг парковочного пространства. В связи с этим в центральной части города планируется установить плату за парковку по зональному типу в размере от 40 до 60 сомов. При внедрении автоматизированной системы будут установлены тарифы от 30 до 50 сомов в час.
Однако после сегодняшних обсуждений на сессии депутаты решили внести изменения в проект постановления. Их озвучил депутат Жаныбек Абиров:
- стоимость парковки составит от 30 до 50 сомов;
- почасового тарифа не будет;
- плата взимается с 8.00 до 20.00;
- штрафы и пени на период пилотного проекта не взимаются;
- в выходные и официальные праздничные дни парковка бесплатная;
- первые 30 минут парковка также предоставляется бесплатно.
«Проект постановления вступает в силу с 1 января 2026 года, в течение трех месяцев мэрия должна провести подготовительную работу. Кроме того, муниципалитет должен расторгнуть все действующие на данный момент договора», — сказал Жаныбек Абиров.
Он добавил, что от платы за парковку освобождаются инвалиды I и II групп — владельцы автотранспортных средств, обозначенных опознавательным знаком «Инвалид», имеющие соответствующую отметку в регистрационных документах. Будет установлена 50-процентная скидка от платы за пользование муниципальными парковками и стоянками для электромобилей.
«При тарифе от 40 до 60 сомов мы планировали собирать 130 миллионов сомов в год. Если тариф уменьшаем на 10 сомов, то, соответственно, ожидается поступление 110 миллионов сомов в год», — сказал он.
Депутат Казыбек Эргешов заметил, что ежегодно планка по сборам снижается: «В прошлом созыве при стоимости 25 сомов за парковку обещали поступление 200 миллионов сомов. Сейчас повышаем стоимость парковок в два раза, а сумма планируемых сборов, наоборот, уменьшилась».
Вице-мэр пообещал, что количество парковочных мест будут увеличивать, и тогда планируется собирать около 350-400 миллионов сомов.
По итогам обсуждения стало известно, что нет заключений двух постоянных комиссий БГК, поэтому депутаты не смогли проголосовать по проекту постановления и объявили перерыв до следующего вторника, 14 октября.