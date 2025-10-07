20:26
USD 87.45
EUR 102.02
RUB 1.06
Общество

Бишкекский горкенеш отложил на неделю решение по повышению стоимости парковки

Бишкекский городской кенеш отложил на неделю решение по повышению стоимости парковки.

Напомним, мэрия предложила ввести дифференцированную (почасовую) оплату услуг парковочного пространства. В связи с этим в центральной части города планируется установить плату за парковку по зональному типу в размере от 40 до 60 сомов. При внедрении автоматизированной системы будут установлены тарифы от 30 до 50 сомов в час.

Однако после сегодняшних обсуждений на сессии депутаты решили внести изменения в проект постановления. Их озвучил депутат Жаныбек Абиров:

  • стоимость парковки составит от 30 до 50 сомов;
  • почасового тарифа не будет;
  • плата взимается с 8.00 до 20.00;
  • штрафы и пени на период пилотного проекта не взимаются;
  • в выходные и официальные праздничные дни парковка бесплатная;
  • первые 30 минут парковка также предоставляется бесплатно.

«Проект постановления вступает в силу с 1 января 2026 года, в течение трех месяцев мэрия должна провести подготовительную работу. Кроме того, муниципалитет должен расторгнуть все действующие на данный момент договора», — сказал Жаныбек Абиров.

Он добавил, что от платы за парковку освобождаются инвалиды I и II групп — владельцы автотранспортных средств, обозначенных опознавательным знаком «Инвалид», имеющие соответствующую отметку в регистрационных документах. Будет установлена 50-процентная скидка от платы за пользование муниципальными парковками и стоянками для электромобилей.

По словам вице-мэра Азамата Кадырова, в настоящее время тариф за парковку составляет 25 сомов, ежегодно в бюджет поступает 49-50 миллионов сомов.

«При тарифе от 40 до 60 сомов мы планировали собирать 130 миллионов сомов в год. Если тариф уменьшаем на 10 сомов, то, соответственно, ожидается поступление 110 миллионов сомов в год», — сказал он.

Читайте по теме
До 50 сомов в час. Проект о платных парковках вызвал спор в Бишкекском горкенеше

Депутат Казыбек Эргешов заметил, что ежегодно планка по сборам снижается: «В прошлом созыве при стоимости 25 сомов за парковку обещали поступление 200 миллионов сомов. Сейчас повышаем стоимость парковок в два раза, а сумма планируемых сборов, наоборот, уменьшилась».

Вице-мэр пообещал, что количество парковочных мест будут увеличивать, и тогда планируется собирать около 350-400 миллионов сомов.

По итогам обсуждения стало известно, что нет заключений двух постоянных комиссий БГК, поэтому депутаты не смогли проголосовать по проекту постановления и объявили перерыв до следующего вторника, 14 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346348/
просмотров: 313
Версия для печати
Материалы по теме
Крупные улицы в Бишкеке переименуют
Вместо халатов соцработникам в Бишкеке будут выдавать жилеты
Объекты электроснабжения, построенные в Бишкеке, передадут государству
В Бишкеке появятся новые подземные и наземные пешеходные переходы
До 50 сомов в час. Проект о платных парковках вызвал спор в Бишкекском горкенеше
Год не прошел, а дорога поплыла. В БГК критикуют работу «Бишкекасфальтсервиса»
Достигли пика. Депутаты Бишкекского кенеша недовольны пробками
Депутаты хотят проверить законность назначения главы муниципальной инспекции
Стоит как в цирке. Депутат поспорил с главой муниципальной инспекции Бишкека
На стихийных торговцев в Бишкеке составляют протоколы, но не все могут оплатить
Популярные новости
В&nbsp;КР&nbsp;будут платить по&nbsp;3&nbsp;тысячи сомов на&nbsp;детей: кому предназначено это пособие В КР будут платить по 3 тысячи сомов на детей: кому предназначено это пособие
США предложат подросткам-мигрантам $2,5&nbsp;тысячи, если они добровольно уедут США предложат подросткам-мигрантам $2,5 тысячи, если они добровольно уедут
Кыргызстанцы высадили 14&nbsp;тысяч деревьев в&nbsp;ущелье Кегети Кыргызстанцы высадили 14 тысяч деревьев в ущелье Кегети
Российский триллер, детективы и&nbsp;боевики. Что смотреть на&nbsp;следующей неделе Российский триллер, детективы и боевики. Что смотреть на следующей неделе
Бизнес
В&nbsp;столице стартует масштабный розыгрыш от&nbsp;&laquo;Kia Центр Бишкек&raquo; В столице стартует масштабный розыгрыш от «Kia Центр Бишкек»
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: когда связь становится символом статуса Тариф Exclusive от MEGA: когда связь становится символом статуса
Новые бесплатные КОМБО-опции&nbsp;&mdash; новые впечатления от&nbsp;О! Новые бесплатные КОМБО-опции — новые впечатления от О!
Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с&nbsp;их&nbsp;праздником Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с их праздником
7 октября, вторник
20:21
В Госцентре по регистрации транспортных средств новое руководство В Госцентре по регистрации транспортных средств новое р...
20:21
В «Арча-Бешике» дорогу ремонтируют по ночам, мешая жителям спать
20:05
В Оше приостановили работу незаконно действующего камнедробильного завода
19:42
Бишкекский горкенеш отложил на неделю решение по повышению стоимости парковки
19:41
В Базар-Коргоне завершается уборка хлопка: собрано более 1,1 тысячи тонн