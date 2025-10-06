В части Бишкека 7 октября отключат горячую воду

В связи с устранением порыва на тепловой сети на улице Панфилова, территория котельной «Ботсад-2» 7 октября 2025 года с 9.00 до 18.00 будет временно приостановлена подача горячей воды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Будут отключены следующие дома:

улица Абая, дома № 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 111/1;

улица Ахунбаева, дома № 127а, 127, 129, 129а, 129б, 131, 131/1, 131а, 131б;

улица Малдыбаева, дома № 2, 4, 6, 7, 8, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16;

улица Панфилова, дома № 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12а, 12.

Муниципальное предприятие «Бишкектеплосеть» информирует о временных неудобствах и просит жителей отнестись с пониманием.