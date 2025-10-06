17:44
USD 87.44
EUR 102.65
RUB 1.07
Общество

В части Бишкека 7 октября отключат горячую воду

В связи с устранением порыва на тепловой сети на улице Панфилова, территория котельной «Ботсад-2» 7 октября 2025 года с 9.00 до 18.00 будет временно приостановлена подача горячей воды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Будут отключены следующие дома:

  • улица Абая, дома № 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 111/1;
  • улица Ахунбаева, дома № 127а, 127, 129, 129а, 129б, 131, 131/1, 131а, 131б;
  • улица Малдыбаева, дома № 2, 4, 6, 7, 8, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16;
  • улица Панфилова, дома № 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12а, 12.

Муниципальное предприятие «Бишкектеплосеть» информирует о временных неудобствах и просит жителей отнестись с пониманием.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346182/
просмотров: 182
Версия для печати
Материалы по теме
В части Бишкека 7 октября отключат холодную воду
В Бишкеке 2 октября временно отключат воду. Обновленный список улиц
В Бишкеке 2 октября временно отключат воду в нескольких районах города
В части Бишкека 29 сентября отключат подачу питьевой воды
В части Бишкека 30 сентября отключат подачу питьевой воды
В Бишкеке и пригородах 25 сентября временно отключат воду
В части Бишкека отключат подачу воды 23 сентября
В части Бишкека 18 сентября отключат подачу питьевой воды
Внимание! 2 сентября в части Бишкека отключат воду
В части Бишкека 28 августа почти на сутки отключат питьевую воду
Популярные новости
В&nbsp;КР&nbsp;будут платить по&nbsp;3&nbsp;тысячи сомов на&nbsp;детей: кому предназначено это пособие В КР будут платить по 3 тысячи сомов на детей: кому предназначено это пособие
Российский триллер, детективы и&nbsp;боевики. Что смотреть на&nbsp;следующей неделе Российский триллер, детективы и боевики. Что смотреть на следующей неделе
В&nbsp;Бишкеке приступают к&nbsp;сносу исторического здания музыкального училища В Бишкеке приступают к сносу исторического здания музыкального училища
Следует&nbsp;ли вернуть в&nbsp;Кыргызстане смертную казнь? Опрос Следует ли вернуть в Кыргызстане смертную казнь? Опрос
Бизнес
Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с&nbsp;их&nbsp;праздником Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с их праздником
&laquo;Банк Компаньон&raquo; и&nbsp;Kwikpay запускают акцию для клиентов «Банк Компаньон» и Kwikpay запускают акцию для клиентов
История &laquo;ТАНСУ&raquo;: суд вынес вердикт, но&nbsp;компания остается в&nbsp;чужих руках История «ТАНСУ»: суд вынес вердикт, но компания остается в чужих руках
Угроза для топливной безопасности: кризисы в&nbsp;России и&nbsp;риски для Кыргызстана Угроза для топливной безопасности: кризисы в России и риски для Кыргызстана
6 октября, понедельник
17:33
В части Бишкека 7 октября отключат горячую воду В части Бишкека 7 октября отключат горячую воду
17:20
Государству вернули участок, принадлежавший кримавторитету Дженго
17:05
В Токтогуле задержаны экс-директор детсада и сотрудники отдела образования
17:04
Смертная казнь не предотвращает преступления — обращение правозащитников
16:38
Названы имена лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины