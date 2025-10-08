Внимание! В Бишкеке 9 октября отключат холодную воду

В части Бишкека 9 октября с 9.00 до 20.00 будет прекращена подача питьевой воды в жилые дома, школы, детские сады, медицинские учреждения и промышленные объекты. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Это коснется района, ограниченного следующими улицами:

проспект Манаса;

линия железной дороги до реки Ала-Арча;

улица Боконбаева;

улица Кулиева;

улица Московская;

улица Дмитрова;

улица Орозова;

улица Казакова;

проспект Дэн Сяопина;

проспект Жибек Жолу;

бульвар Молодой Гвардии;

улица Михаила Фрунзе;

улица Турусбекова;

проспект Чуй.

Причиной отключения воды является проведение ремонтных работ на водозаборе «Запад 2» и на городских водопроводных сетях.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения и просит жителей и организации заранее запастись питьевой водой.