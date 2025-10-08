12:10
Общество

Внимание! В Бишкеке 9 октября отключат холодную воду

В части Бишкека 9 октября с 9.00 до 20.00 будет прекращена подача питьевой воды в жилые дома, школы, детские сады, медицинские учреждения и промышленные объекты. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Это коснется района, ограниченного следующими улицами:

  • проспект Манаса;
  • линия железной дороги до реки Ала-Арча;
  • улица Боконбаева;
  • улица Кулиева;
  • улица Московская;
  • улица Дмитрова;
  • улица Орозова;
  • улица Казакова;
  • проспект Дэн Сяопина;
  • проспект Жибек Жолу;
  • бульвар Молодой Гвардии;
  • улица Михаила Фрунзе;
  • улица Турусбекова;
  • проспект Чуй.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии
Причиной отключения воды является проведение ремонтных работ на водозаборе «Запад 2» и на городских водопроводных сетях.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения и просит жителей и организации заранее запастись питьевой водой.
