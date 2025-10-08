Внимание! В Бишкеке 9 октября отключат холодную воду

В части Бишкека 9 октября с 9.00 до 20.00 будет прекращена подача питьевой воды в жилые дома, школы, детские сады, медицинские учреждения и промышленные объекты. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Это коснется района, ограниченного следующими улицами:
- проспект Манаса;
- линия железной дороги до реки Ала-Арча;
- улица Боконбаева;
- улица Кулиева;
- улица Московская;
- улица Дмитрова;
- улица Орозова;
- улица Казакова;
- проспект Дэн Сяопина;
- проспект Жибек Жолу;
- бульвар Молодой Гвардии;
- улица Михаила Фрунзе;
- улица Турусбекова;
- проспект Чуй.
МП «Бишкекводоканал» приносит извинения и просит жителей и организации заранее запастись питьевой водой.