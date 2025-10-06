В Минстрое рассказали, сколько социальных объектов возводится в Кыргызстане

Под контролем Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства активно ведется возведение 283 социальных объектов.

Из них: 145 — школы, 74 — детские сады, 34 — спортивные объекты, 11 — объекты здравоохранения, 5 — дома культуры, 14 — административные здания.

Все объекты финансируются за счет республиканского бюджета.

Следует отметить, что с начала 2025-го уже завершено строительство 126 социальных объектов, которые введены в эксплуатацию.

До конца года планируется завершить еще около 100 социальных объектов.