В Минстрое рассказали, сколько социальных объектов возводится в Кыргызстане

Под контролем Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства активно ведется возведение 283 социальных объектов.
Из них: 145 — школы, 74 — детские сады, 34 — спортивные объекты, 11 — объекты здравоохранения, 5 — дома культуры, 14 — административные здания.
Все объекты финансируются за счет республиканского бюджета.
Следует отметить, что с начала 2025-го уже завершено строительство 126 социальных объектов, которые введены в эксплуатацию.
До конца года планируется завершить еще около 100 социальных объектов.