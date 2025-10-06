13:02
USD 87.44
EUR 102.65
RUB 1.07
Общество

В Минстрое рассказали, сколько социальных объектов возводится в Кыргызстане

Под контролем Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства активно ведется возведение 283 социальных объектов. 

Из них: 145 — школы, 74 — детские сады, 34 — спортивные объекты, 11 — объекты здравоохранения, 5 — дома культуры, 14 — административные здания.

Все объекты финансируются за счет республиканского бюджета.

Следует отметить, что с начала 2025-го уже завершено строительство 126 социальных объектов, которые введены в эксплуатацию.

До конца года планируется завершить еще около 100 социальных объектов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346119/
просмотров: 170
Версия для печати
Материалы по теме
Нехватка школ. Какие здания можно перепрофилировать, рассказали в Минстрое
Незаконное строительство приостановили на улице Абдрахманова в Бишкеке
Минстрой выявил в Чуйской области центр отдыха, возводящийся в опасной зоне
В Бишкеке приостановлена деятельность компании, нарушившей правила безопасности
Приостановлены незаконные строительные работы туристического центра в Кара-Суу
В Кыргызстане теперь можно строить 40-этажные дома
В селе Жаны Достук Баткенской области возводятся 181 жилой дом и соцобъекты
Кыргызстан заинтересован в технологиях белорусских строителей
Минстрой узаконил еще два проблемных многоквартирных дома в Бишкеке
Минстрой проверил в Бишкеке дома после землетрясения: опасности нет
Популярные новости
В&nbsp;КР&nbsp;будут платить по&nbsp;3&nbsp;тысячи сомов на&nbsp;детей: кому предназначено это пособие В КР будут платить по 3 тысячи сомов на детей: кому предназначено это пособие
Российский триллер, детективы и&nbsp;боевики. Что смотреть на&nbsp;следующей неделе Российский триллер, детективы и боевики. Что смотреть на следующей неделе
Следует&nbsp;ли вернуть в&nbsp;Кыргызстане смертную казнь? Опрос Следует ли вернуть в Кыргызстане смертную казнь? Опрос
В&nbsp;Бишкеке приступают к&nbsp;сносу исторического здания музыкального училища В Бишкеке приступают к сносу исторического здания музыкального училища
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; и&nbsp;Kwikpay запускают акцию для клиентов «Банк Компаньон» и Kwikpay запускают акцию для клиентов
История &laquo;ТАНСУ&raquo;: суд вынес вердикт, но&nbsp;компания остается в&nbsp;чужих руках История «ТАНСУ»: суд вынес вердикт, но компания остается в чужих руках
Угроза для топливной безопасности: кризисы в&nbsp;России и&nbsp;риски для Кыргызстана Угроза для топливной безопасности: кризисы в России и риски для Кыргызстана
&laquo;Зимние каникулы&raquo; с&nbsp;&laquo;Банком Компаньон&raquo;: главный приз акции&nbsp;&mdash; 4&nbsp;путевки в&nbsp;Таиланд «Зимние каникулы» с «Банком Компаньон»: главный приз акции — 4 путевки в Таиланд
6 октября, понедельник
12:51
За или против? Что думают граждане о законе о смертной казни За или против? Что думают граждане о законе о смертной...
12:43
Биржа Кыргызстана бьет рекорды: торговля выросла в шесть раз за два года
12:35
В Минстрое рассказали, сколько социальных объектов возводится в Кыргызстане
12:32
На строительство детсада в селе Кара-Булак выделят больше 100 миллионов сомов
12:30
«Банк Компаньон» и Kwikpay запускают акцию для клиентов