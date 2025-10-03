15:56
Правозащитники бьют тревогу: нужна нацпрограмма по защите женщин и детей

Национальный альянс по защите прав женщин и детей выступил с открытым обращением в связи с чередой трагических смертей женщин и девочек в Кыргызстане. Об этом 24.kg сообщила глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова.

В нем указывается, что убийство 17-летней Айсулуу Мукашевой - это трагедия, ставшая очередным показателем беззащитности женщин и девочек в нашей стране.

Убийство девушки на Иссык-Куле. Проводится проверка в отношении милиционера

«Рост количества преступлений сексуального характера против детей и похищений людей на 100 процентов в период 2019–2023 годов показывает системные проблемы в защите наиболее уязвимых. Призывы вернуть смертную казнь не остановят преступников. Реальная защита возможна только через признание семейного насилия как преступления, эффективный надзор за опасными лицами, совершившими тяжкие преступления, неотвратимость наказания и государственную программу по защите женщин и детей», — считают члены альянса.

«После трагической смерти Айзирек мы уже делали обращение к государственным органам, однако никаких реальных изменений не произошло, что подтверждает системную слабость механизмов защиты женщин и детей. Мы также отмечаем необходимость разработки и внедрения национальной программы по защите женщин и детей, которая обеспечит комплексный подход: профилактику насилия, защиту жертв, обучение правоохранителей и эффективный надзор за опасными лицами.

Обращаем особое внимание, что для искоренения нормализации насилия в обществе, политики принимающие решения, должны давать публичный сигнал о недопустимости насилия в отношении детей и женщин», — говорится в сообщении.

В обращении приводятся факты:

• в 2023 году зарегистрировано более 13 тысяч случаев домашнего насилия, возбуждено лишь 378 уголовных дел;
• в 2024 году — 17 тысяч 316 случаев, уголовных дел всего 567;
• за последние 10 лет убито 438 женщин, ежегодно фиксируется 20–30 фемицидов.

Правозащитники указали необходимые меры. 

• Департаменту пробации Министерства юстиции КР: увеличить количество электронных браслетов для отслеживания лиц, отбывших сроки за тяжкие и особо тяжкие преступления, особенно насильников и убийц; обеспечить строгий надзор и отчетность перед судом.
• Министерству внутренних дел (МВД КР): усилить работу по выявлению и контролю потенциально опасных лиц, организовать совместный мониторинг с органами пробации, обеспечивать немедленное вмешательство при нарушении условий надзора.
• Минтруда: создать и усилить отделы по защите от гендерного насилия в территориальных подразделениях; координировать работу с кризисными центрами, убежищами и горячими линиями; обеспечивать поддержку жертв насилия.
• Создать центры помощи детям на местном уровне, где будут оказываться комплексная психологическая, юридическая и социальная поддержка пострадавшим детям.
• Обеспечить устойчивое финансирование кризисных центров, убежищ и горячих линий.
• Разработать и внедрить национальную программу по защите женщин и детей, включая профилактику насилия, обучение правоохранителей и комплексный подход к защите жертв.

А также правозащитная организация высказала ряд требований.

1. Повысить эффективность надзора и обеспечить неотвратимость наказания в отношении лиц, совершивших насилие против детей и женщин, на всех этапах работы правоохранительных органов и судов.
2. Криминализировать семейное насилие (признать семейное насилие преступлением) и усилить защиту женщин и детей.

Члены альянса обратились к президенту и правительству Кыргызстана: «Смертная казнь не является защитой. Только криминализация насилия, надзор за опасными преступниками и неотвратимость наказания обеспечат реальную защиту женщин и детей».

«Государство обязано действовать немедленно, чтобы трагедии, подобные смерти Айсулуу, не повторялись. Мы, представители гражданского общества, работающие по защите женщин и детей, готовы сотрудничать с государственными органами для решения критически сложившихся проблем», — добавляют в альянсе.
