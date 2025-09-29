Выборы-2025. Новое оборудование минимизирует большие затраты

Кыргызстан является флагманом по внедрению новых избирательных технологий в процесс выборов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кайрат Маматов.

Он напомнил, что в 2015 году страна перешла на идентификацию по биометрическим данным и использование автоматически считывающих урн.

«Это был большой прорыв по цифровизации, проведению чистых, прозрачных выборов, достоверного подсчета и установления итогов голосования. Эффект был очень ярким. В 2015-м у нас участвовали более 700 наблюдателей из 40 государств мира. До сих пор среди стран ближнего зарубежья мы являемся флагманом по внедрению новых избирательных технологий в процесс выборов», — сказал Кайрат Маматов.

Он добавил, что в 2024 году совершен еще один технологический прорыв — кабмин выделил средства для обновления оборудования по биометрической идентификации, считыванию паспортов и так далее.

«Новое оборудование минимизирует большие затраты. Раньше печатали бюллетени, перевозили, территориальные и участковые избирательные комиссии их охраняли, потом уничтожали неиспользованные бюллетени — это все влекло расходы. Плюс много милиционеров задействовали. Сейчас все эти процессы минимизированы и максимально оцифрованы. Почти на всех участках есть считывающие видеокамеры, что абсолютно исключает старые «карусели». Плюс процесс прохождения биометрической идентификации ускоренный», — отметил Кайрат Маматов.

Напомним, 25 сентября депутаты Жогорку Кенеша седьмого созыва проголосовали за самороспуск. До 30 сентября, согласно действующему законодательству, президент должен назначить дату парламентских выборов.

Очевидно, что выборы восьмого созыва ЖК с учетом всех необходимых процедур назначат на 30 ноября.