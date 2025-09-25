Архитектор-урбанист Айгуль Насирдинова прокомментировала в Facebook предложения депутатов запустить школьные автобусы в Бишкеке.

По ее словам, для начала необходимо провести анализ количества пассажиров и транспортных средств, пассажиропоток.

«Увеличение числа автобусов не всегда приводит к желаемому результату. Это лишь усугубляет ситуацию с пробками. Просто добавится еще несколько автобусов, что усиливает заторы. Нужны другие решения. Например, учеников начальных классов (с 1-го по 4-й) лучше оставить в местах их проживания, то есть в младших школах (а их у нас нет, но очень нужно создать, например реконструировать детсады). Учеников средних классов (с 4-го по 9-й) можно отправить в обычные школы Бишкека, а остальные ученики могут посещать колледжи, лицеи или гимназии», — написала Айгуль Насирдинова.

По ее мнению, это нужно, чтобы минимизировать любые необязательные перемещения людей.

«Расстояние до места обучения должно быть не более 10–20 минут пешком. Дети должны идти в школу пешком, а такое можно обеспечить в наших условиях только с 1-го по 4-й класс», — считает урбанист.

Отметим, что вопрос запуска школьных автобусов поднимали депутаты столичного горкенеша и парламента страны.

В мэрии обещали увеличить количество обычных автобусов в связи с наплывом школьников.