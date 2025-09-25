10:11
USD 87.45
EUR 102.95
RUB 1.05
Общество

Школьные автобусы могут усугубить ситуацию с пробками — урбанист

Архитектор-урбанист Айгуль Насирдинова прокомментировала в Facebook предложения депутатов запустить школьные автобусы в Бишкеке.

По ее словам, для начала необходимо провести анализ количества пассажиров и транспортных средств, пассажиропоток.

«Увеличение числа автобусов не всегда приводит к желаемому результату. Это лишь усугубляет ситуацию с пробками. Просто добавится еще несколько автобусов, что усиливает заторы. Нужны другие решения. Например, учеников начальных классов (с 1-го по 4-й) лучше оставить в местах их проживания, то есть в младших школах (а их у нас нет, но очень нужно создать, например реконструировать детсады). Учеников средних классов (с 4-го по 9-й) можно отправить в обычные школы Бишкека, а остальные ученики могут посещать колледжи, лицеи или гимназии», — написала Айгуль Насирдинова.

Читайте по теме
Подумайте о других. Депутат призывает бишкекчан отказаться от личного авто

По ее мнению, это нужно, чтобы минимизировать любые необязательные перемещения людей.

«Расстояние до места обучения должно быть не более 10–20 минут пешком. Дети должны идти в школу пешком, а такое можно обеспечить в наших условиях только с 1-го по 4-й класс», — считает урбанист.

Отметим, что вопрос запуска школьных автобусов поднимали депутаты столичного горкенеша и парламента страны.

В мэрии обещали увеличить количество обычных автобусов в связи с наплывом школьников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344821/
просмотров: 367
Версия для печати
Материалы по теме
До 20 тысяч детей приезжают учиться в Бишкек из Чуйской области
В Бишкеке пройдет Фестиваль молодежного туризма
В Бишкеке с начала года установлено 17 тысяч 872 «умных» счетчика
В Бишкеке открыли памятник Нузупу Аталыку
Расширением дорог проблему пробок в Бишкеке не решить — Чинара Касмамбетова
Подумайте о других. Депутат призывает бишкекчан отказаться от личного авто
Ремонт дорог. В Бишкеке укладка асфальта продолжится до конца октября
Бишкек снова встал: к вечеру пробки достигли 9 баллов
Рук не хватает. Почему в Бишкеке отстают от графика вывоза мусора
Контейнеры для частного сектора. МП «Тазалык» в Бишкеке предусмотрело рассрочку
Популярные новости
Во&nbsp;сколько обойдется тонна угля к&nbsp;зиме кыргызстанцам? Во сколько обойдется тонна угля к зиме кыргызстанцам?
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;22-24 сентября В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 22-24 сентября
Соседи пожаловались на&nbsp;супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в&nbsp;подъезде Соседи пожаловались на супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в подъезде
&laquo;Интервидение-2025&raquo;: трио &laquo;Номад&raquo; из&nbsp;Кыргызстана заняло второе место в&nbsp;конкурсе «Интервидение-2025»: трио «Номад» из Кыргызстана заняло второе место в конкурсе
Бизнес
О! оплатит ваш старт в&nbsp;IT&nbsp;&mdash; успейте подать на&nbsp;стажировку Data engineering О! оплатит ваш старт в IT — успейте подать на стажировку Data engineering
Выгодная связь для бюджетников от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Выгодная связь для бюджетников от Мобильного оператора О!
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: выгодные условия связи для бюджетников Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для бюджетников
Путевка в&nbsp;Абу-Даби на&nbsp;концерт Энрике Иглесиаса нашла своего победителя Путевка в Абу-Даби на концерт Энрике Иглесиаса нашла своего победителя
25 сентября, четверг
10:09
О! оплатит ваш старт в IT — успейте подать на стажировку Data engineering О! оплатит ваш старт в IT — успейте подать на стажировк...
10:02
В Бишкеке перекрыли участок проспекта Айтматова. Мэрия не сообщала
10:00
Фондовая биржа — это маркетплейс, но вместо одежды и гаджетов торгуют акциями
09:55
Сезон вирусных заболеваний. Медики напомнили о том, как не заболеть
09:51
Украинский вопрос. Сергей Лавров и Марко Рубио провели переговоры в Нью-Йорке