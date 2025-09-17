12:24
«Рубеж-2025»: на Иссык-Куле начались учения сил ОДКБ

На территории учебно-тренировочного центра «Эдельвейс» началась активная фаза командно-штабного учения «Рубеж-2025». В нем участвуют Коллективные силы быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Тема учений — подготовка и ведение боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований. В церемонии открытия участвовали представители военных ведомств Кыргызстана, Казахстана, России, Таджикистана, генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

Генерал-майор Эрлис Тердикбаев отметил, что учение является проверкой боеготовности в условиях нестабильной международной обстановки. Участники должны быть готовы к любым вызовам — от транснациональных угроз до попыток дестабилизации в регионе.

Генсек ОДКБ подчеркнул, что главная угроза для региона — это возможность перемещения радикальных экстремистских группировок с Ближнего Востока. Учения направлены на отработку совместных контртеррористических операций.

В учениях «Рубеж-2025» задействованы около 1 тысячи 200 военнослужащих и 500 единиц военной и специальной техники, включая самолеты, вертолеты и беспилотники. Основу российского контингента составляют военнослужащие 201-й военной базы.

Учения проводят на территории центра «Эдельвейс» и в акватории озера Иссык-Куль.
